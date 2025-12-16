Palestino de 17 anos é martirizado em incursão israelense na Cisjordânia

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Forças militares israelenses mataram um adolescente palestino durante uma incursão no sul da Cisjordânia, segundo autoridades médicas palestinas, no mais recente episódio fatal de uma recente escalada de violência no território palestino ocupado por Israel.

A agência oficial de notícias palestina WAFA, citando o chefe do Conselho Municipal da cidade de Tuqu’, Tayseer Abu Mifreh, informou que tropas da ocupação israelense invadiram a cidade no fim da noite de segunda-feira, posicionaram-se em seu centro e começaram a disparar de forma “indiscriminada”.

Fontes locais relataram que um adolescente palestino foi atingido no peito durante confrontos violentos que eclodiram na cidade após as forças israelenses realizarem uma incursão na área, em meio a intenso disparo de munição real.

Autoridades médicas identificaram a vítima como Ammar Yasser Sabbah.

Eles acrescentaram que Sabbah, de 17 anos, foi levado às pressas a um centro de saúde local para receber os primeiros socorros, mas não resistiu aos ferimentos graves pouco depois.

Em um incidente separado, forças da ocupação israelense atiraram e feriram um jovem na noite de segunda-feira na cidade de al-Ram, a nordeste de al-Quds (Jerusalém).

A Sociedade do Crescente Vermelho Palestino (PRCS) informou que o jovem foi atingido por munição real no joelho, nas proximidades do controverso muro de separação, e posteriormente transferido para um hospital.

Anteriormente, forças israelenses abriram fogo contra outro jovem palestino nas proximidades do muro em al-Ram, ferindo-o em ambos os pés.

Palestinos na Cisjordânia vêm enfrentando uma intensificação das operações militares israelenses e um aumento de incidentes violentos cometidos por colonos desde o início da devastadora guerra em Gaza, em outubro de 2023, que já deixou mais de 70 mil mortos na faixa costeira.

Desde então, mais de 1.085 palestinos foram mortos e outros 10.700 ficaram feridos na Cisjordânia em decorrência de ataques perpetrados pelo exército e por colonos israelenses no território ocupado. Mais de 20.500 pessoas também foram sequestradas pelas forças do regime ocupante.

Há meses, organizações de direitos humanos vêm soando o alarme sobre o risco crescente de limpeza étnica enfrentado pelos palestinos na Cisjordânia em meio à violência contínua.

Em julho de 2024, a Corte Internacional de Justiça (CIJ) declarou ilegal a prolongada ocupação israelense da Palestina histórica e instou à remoção de todos os assentamentos localizados na Cisjordânia e em al-Quds Oriental.

