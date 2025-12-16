Ataques israelenses ao Líbano matam mais duas pessoas, apesar da trégua

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): O primeiro incidente ocorreu nesta terça-feira, quando um drone israelense atacou um automóvel na região de Taybeh, no município de Marjayoun, no sul do Líbano, matando pelo menos uma pessoa, segundo a emissora local Al Manar.

O segundo ataque teve como alvo outro veículo nas proximidades da cidade de Sebline, no sul do Líbano, a cerca de 40 quilômetros ao norte da fronteira com os territórios ocupados por Israel, próximo a Sidon. O Ministério da Saúde Pública do Líbano confirmou a morte de outra pessoa nesse incidente.

O Exército israelense apressou-se em justificar os ataques, alegando que tinham como alvo membros do Movimento de Resistência Islâmica do Líbano (Hezbollah).

As forças israelenses também se infiltraram na cidade de Dhahira, no distrito de Tiro, no sul do país árabe, avançando cerca de 750 metros ao norte da Linha Azul, segundo informou a emissora Al Manar.

O informe acrescenta que as tropas transportaram caixas de munições, preenchidas com explosivos e granadas de mão, e as posicionaram próximo a uma residência. A ação teria sido realizada com a intenção de causar danos aos moradores que retornam regularmente à cidade, apesar de serem alvo de disparos e do uso de granadas de efeito moral pelas forças de ocupação israelenses.

As forças também colocaram bandeiras israelenses no local. Após inspecionar as caixas armadilhadas, o Exército libanês realizou a detonação controlada do material, depois de estabelecer um cordão de segurança ao redor da área.

Na segunda-feira, a organização não governamental Human Rights Watch (HRW) denunciou ataques deliberados de Israel contra equipes de reconstrução e instalações civis no sul do Líbano, classificando-os como “crimes de guerra”.

Segundo a organização de direitos humanos, entre outubro de 2023 e janeiro de 2025, mais de 10 mil edifícios no sul do Líbano foram danificados ou destruídos. A HRW afirma que os ataques após o cessar-fogo impediram o retorno de dezenas de milhares de deslocados às suas casas e dificultaram a recuperação da região.

Desde a entrada em vigor da frágil trégua, em 27 de novembro de 2024, o regime israelense realizou mais de 10 mil incursões, tanto aéreas quanto terrestres, em território libanês. A Organização das Nações Unidas (ONU) contabilizou, em novembro, pelo menos 127 civis mortos — incluindo crianças — por fogo israelense desde o início do cessar-fogo.

As autoridades libanesas advertiram que as violações do cessar-fogo por parte do regime israelense representam um risco à estabilidade do país árabe.

