Relações Irã–Rússia em alto nível: Araqchi chega a Moscou para diálogos

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): “O Acordo de Parceria Estratégica Abrangente foi assinado e entrou em vigor, de modo que as relações entre Irã e Rússia estão agora entrando em uma nova fase de desenvolvimento”, afirmou o embaixador do Irã na Rússia, Kazem Yalali, em declarações à agência de notícias russa TASS, publicadas nesta terça-feira.

O diplomata destacou a visita do ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, a Moscou (capital russa), afirmando que a maior parte da viagem está centrada em temas da agenda bilateral, embora questões regionais e internacionais — entre elas o Cáucaso, os desdobramentos na Ásia Central, o Afeganistão e o Mar Cáspio, bem como a cooperação nas Nações Unidas — também tenham grande importância.

Araqchi chegou a Moscou nesta terça-feira para manter diálogos com seu homólogo russo, Serguei Lavrov, e com altos funcionários do país.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Araqchi e Lavrov se reunirão na tarde de quarta-feira para tratar de temas internacionais, incluindo o programa nuclear do Irã, bem como de questões regionais.

O chefe da diplomacia iraniana deve se reunir na tarde desta terça-feira com alguns funcionários da Duma Estatal e do Conselho da Federação.

Irã e Rússia assinaram, no início de 2025, o Tratado de Parceria Estratégica Abrangente com o objetivo de consolidar os vínculos entre os dois países. Ambas as nações afirmam que o acordo, com vigência de 20 anos, fortalecerá o multilateralismo e ajudará em seus esforços para superar as pressões e sanções do Ocidente.

Os dois parceiros também cooperam no âmbito do megaprojeto Corredor Internacional de Transporte Norte–Sul, cujo objetivo é impulsionar o comércio na região, sendo considerado uma “rota estratégica” tanto para o Irã e a Rússia quanto para todos os países da região.

Nesse contexto, o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Ali Larijani, e o vice-primeiro-ministro da Rússia responsável pelos Transportes, Vitaly Saveliev, reuniram-se na segunda-feira, em Teerã (capital iraniana), com o objetivo de colocar esse corredor em operação em um curto período de tempo, eliminando todos os obstáculos administrativos e institucionais existentes.

