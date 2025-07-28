Estar com a nação sob a Perspectiva dos Ensinamentos de AhlulBayt (A.S.)

De acordo com a Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (ABNA), Hujjat al-Islam wa al-Muslimin Mohammad Hossein Amin, escritor e pesquisador religioso, em um artigo exclusivo para a ABNA, examina o lugar da Estar com a nação sob a perspectiva dos ensinamentos xiitas e oferece métodos práticos para o comportamento social em harmonia com os valores de AhlulBayt (A.S.) para serem implementados na vida individual e coletiva.

A Estar com a nação, ou seja, a ética social que é uma manifestação da verdadeira fé; um guia para a harmonia, o amor e a justiça na interação com os outros. Este comportamento não é um slogan, mas a prática dos ensinamentos religiosos. O presente artigo tenta oferecer uma abordagem estratégica para a manifestação dessa característica no estilo de vida dos muçulmanos xiitas.

Na era atual, em que as relações humanas no contexto virtual e social foram drasticamente transformadas, a revisão da Estar com a nação tornou-se duplamente necessária. Este artigo busca, com base nos ensinamentos autênticos do xiismo, apresentar uma imagem clara, prática e inspiradora desse valor religioso.

O que é Estar com a nação? Definição e Fundamentos Religiosos

Estar com a nação significa " compartilhar suas dores e alegrias". Não é um favor artificial, mas uma característica digna de um muçulmano, inspirada nos padrões da religião. No pensamento xiita, o amor pelas pessoas e a boa conduta estão entre os mais altos indicadores de sabedoria depois da fé; o Imam Ali (A.S.) narra: «رأسُ العَقلِ بَعدَ الإیمانِ باللهِ التَّحبُّبُ إلی الناسِ»¹ ("O ápice da razão, após a fé em Deus, é o amor pelas pessoas.")

O Islã é uma religião social que não recomenda o isolamento ou o individualismo puro. Por isso, nos hadiths, a bondade para com as pessoas, o serviço à criação e a ajuda aos necessitados são repetidamente elogiados e enfatizados de várias formas.

O Alcorão Sagrado, no versículo 200 da Surah Al Imran, apresenta a paciência, a piedade, o vínculo social e o fortalecimento das relações de fé como a base da salvação. Isso mostra que a Estar com a naçãonão é uma ferramenta social, mas parte do mecanismo de formação do ser humano crente.

Afabilidade e Convivência com as Pessoas

Uma das manifestações claras da Estar com a naçãoé a afabilidade. O Imam Sadiq (A.S.) diz: «البِشْرُ حُسْنُ الخُلُقِ و هُوَ یَذهَبُ بِالْمَغَمِّ»³ ("A afabilidade é a boa conduta e ela afasta as preocupações.")

O rosto sorridente, a fala suave e a evitação da violência verbal são alguns dos comportamentos elogiados nos hadiths. O Profeta Muhammad (S.A.W.) era conhecido por seu rosto sorridente e seu tratamento com as pessoas era tão caloroso que até atraía os inimigos.

Na cultura xiita, a afabilidade é um sinal de fé e também um prelúdio para a conexão sincera com os outros. Nas narrações, está escrito que um olhar gentil e um sorriso para um crente são considerados um ato de adoração e têm recompensa no além-vida¹¹.

Também é recomendado evitar incomodar as pessoas e manter contato com aqueles que cortaram relações.

A convivência com os outros, mesmo em divergências de opinião, é o pilar da continuidade das relações; o Imam Sadiq (A.S.) disse: «لا تَفَتَّشِ النّاسَ عَن أدیانِهِم، فَتَبقی بلا صَدیق»⁴ ("Não investigue as pessoas sobre suas religiões, para que não fique sem amigos.")

A convivência não significa apenas tolerância, mas nos ensinamentos de AhlulBayt (A.S.) é considerada um tipo de maturidade racional. Uma pessoa que pratica a convivência é alguém que controla a raiva, compreende as circunstâncias do outro lado e evita preconceitos; tal pessoa constrói a sociedade, não a evita.

Amor às Pessoas e Criação do Amor Social

A escola de AhlulBayt (A.S.) ensina que o amor pelas pessoas garante a sabedoria e a resiliência social; o Imam Ali (A.S.) disse: «مِن عَلاماتِ العَقلِ حُسنُ المُداراةِ لِلنّاسِ»⁵ ("Uma das marcas da razão é a boa convivência com as pessoas.")

No pensamento xiita, a amizade com os crentes não só fortalece os laços de fé, mas também é considerada um fator para o perdão divino. O Profeta (S.A.W.) disse: «اَفضَلُ النّاسِ أَنفَعُهُم لِلنّاسِ»¹²; "O melhor das pessoas é o mais benéfico para elas."

Amor Sem Discriminação

O xiismo respeita a fé e a piedade, não a riqueza ou a posição social. Este amor leva a conexões profundas, cooperação e empatia entre os seres humanos.

A empatia, significando a compreensão da dor dos outros e a partilha de seus sofrimentos e alegrias, tem suas raízes na crença na dignidade humana. O Alcorão diz: «وَتَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَیٰ» [Alcorão, Surah Al-Ma'idah: 2]. Este versículo é um convite ao amor social baseado na piedade.

Justiça, Benevolência e Laços de Parentesco (Silat al-Rahim)

Nos ensinamentos islâmicos, a Estar com a naçãose manifesta na justiça e na benevolência: O Mensageiro de Deus (S.A.W.) disse: «مَن سَرَّهُ أن یُمَدَّ لَهُ فی عُمُرِهِ و یُبْسَطَ لَهُ فی رِزْقِهِ فَلْیَصِلْ رَحِمَهُ»⁶ ("Quem se alegra que sua vida seja prolongada e seu sustento ampliado, que mantenha os laços de parentesco.")

A justiça na relação com as pessoas significa observar a equidade, evitar a opressão e colocar cada coisa em seu devido lugar. O Imam Ali (A.S.) no Nahj al-Balagha, apresenta a justiça como a melhor política e a maior justiça para o estabelecimento da sociedade¹³.

Além do respeito aos pais, a manutenção dos laços de parentesco também tem amplas bênçãos: facilidade na prestação de contas no Dia do Juízo, aumento do amor e bênção na riqueza. Além disso, o perdão e a clemência, como mencionado no Alcorão, são características éticas desejáveis: «وَلیَعفوا وَلیَصفحوا أَلا تُحبّونَ أن یَغفِرَ اللهُ لَکم؟»⁷ ("Que perdoem e se desculpem. Não desejam que Deus os perdoe?")

A cultura do perdão dos erros alheios não só leva à reconciliação e à solidariedade, mas também eleva o ser humano ao nível da piedade. O Imam Sajjad (A.S.) na Sahifa Sajjadiyya, muitas vezes implora a Deus por um espírito de perdão e misericórdia, o que mostra a importância deste princípio também na conduta espiritual.

Manifestações Práticas de Estar com a nação na Vida Diária

Presença em reuniões de pessoas de fé: Comportem-se com eles com ética de convivência, participem de suas orações e estejam presentes em suas visitas a doentes e funerais. A presença social significa ver e ser visto na comunidade de fé. Cumprimento de promessas com crianças e amigos: O Imam Sadiq (A.S.) disse: «اَحِبُّوا الصِّبیانَ و ارحَموهُم، فَإذا وَعَدتُموهُم فَفُوا لَهُم»⁸ ("Amem as crianças e tenham misericórdia delas, e se lhes prometerdes algo, cumpram.") Este comportamento incute confiança e segurança no coração da criança. Cortesia e evitação de calúnias e julgamentos injustos: Imam Sadiq (A.S.): «إنّ اللّهَ کَرِهَ لَکُم القیلَ و القالَ، و إضاعَةَ المالِ، و کَثرَةَ السُّؤالِ»⁹ ("Deus detesta para vós o falatório, o desperdício de bens e o excesso de perguntas.") Fofocas inúteis e julgamentos precipitados minam o fundamento da confiança na sociedade. Respeito aos idosos simplesmente pela idade: O Profeta Muhammad (S.A.W.) disse: «مَن وَقَّرَ شَیبَةً لِشَیبَتِهِ أمَّنَهُ اللّهُ مِن فَزعِ یَومِ القِیامةِ»¹⁰ ("Quem honra um idoso por sua velhice, Deus o protegerá do pavor do Dia da Ressurreição.") Também se narra: «لَیسَ مِنّا مَن لَم یُوَقِّر کَبیرَنا»¹⁴ ("Não é dos nossos quem não respeita nossos anciãos.")

Mensagem Final

A Estar com a nação é um elo inseparável entre fé, ética e ação social. O tratamento das pessoas deve ser baseado no amor, na convivência, na justiça e na benevolência. Os ensinamentos de AhlulBayt (A.S.) são tão claros e completos que, se institucionalizados na vida dos muçulmanos hoje, realizarão a construção de uma sociedade ética e humana.

Em um mundo onde a violência e o individualismo cresceram, o retorno à ética de AhlulBayt não é apenas uma necessidade religiosa, mas uma necessidade vital da humanidade de hoje. Pessoas que são gentis umas com as outras não brigam; elas vivem juntas, não uma contra a outra.

