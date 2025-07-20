A Presença das Mulheres na Caminhada do Arbaeen é Necessária?

A Caminhada do Arbaeen: Um Símbolo de Resistência e Espiritualidade

De acordo com a Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (A.S.) - ABNA: Há muitas narrações que incentivam a peregrinação a pé para homens e mulheres, de modo que cada passo dado no caminho da peregrinação ao Imam Hussein (A.S.) tem uma recompensa (1). A caminhada do Arbaeen, que evoca a grandeza da caminhada de Sayyida Zaynab (S.A.), é repleta de espiritualidade e hoje se tornou um símbolo de resistência, justiça, liberdade, fé e de oposição à opressão.

A presença das mulheres pode tornar a cerimônia mais vibrante e, consequentemente, ajudar a manter viva a mensagem do Imam Hussein (A.S.) e a dignidade dos xiitas no mundo. Contudo, deve-se notar que o desempenho desse papel pelas mulheres depende da observância das condições gerais para a presença das mulheres na sociedade, ou seja, a observância do hijab, da castidade e da dignidade, a abstenção de exibicionismo e ostentação de adornos, a não mistura e, de fato, a observância dos limites.

Desafios e Virtudes da Caminhada Feminina no Arbaeen

A distância da caminhada é de aproximadamente 80 quilômetros e leva cerca de três dias. Como pode envolver dificuldades e perigos, alguns preferiram que as mulheres não participassem. No entanto, a maioria das mulheres xiitas, imitando Sayyida Zaynab (S.A.) e compreendendo as condições e expressando simpatia por ela, suportam as dificuldades da viagem e participam desta epopeia com seus filhos. Essa presença traz bênçãos e pontos notáveis, alguns dos quais são mencionados a seguir:

A. Preparação para o Aparecimento (Zuhur): A reunião do Arbaeen não é uma simples caminhada; as mulheres, com um papel ativo, transformam-na em um campo de treinamento e preparação para o aparecimento (do Imam Mahdi), a fim de alcançar um objetivo muito mais elevado. Assim, o Arbaeen, como o elo entre Ashura e o Aparecimento, pode pavimentar o caminho para a introdução do Imam Mahdi ao povo do mundo.

B. Crescimento Espiritual e Moral: A caminhada do Arbaeen, realizada em imitação a Sayyida Zaynab (S.A.) e em solidariedade e compreensão daquelas condições, é um fenômeno divino, indescritível (2) e repleto de espiritualidade. Consequentemente, contribui para o crescimento e a educação das mulheres e para a aquisição de suas qualidades perfeitas, pois neste caminho elas se afastam dos luxos e apegos mundanos e das convenções sociais, aproximando-se de Deus.

C. Arbaeen como Mídia e Modelo da Mulher Muçulmana: Nas palavras do Líder Supremo, o Arbaeen é uma mídia (3) e, além de transmitir a mensagem de Ashura, pode apresentar o modelo da mulher muçulmana à mídia internacional. Isso porque, neste caminho, as mulheres, com hijab e uma postura resistente, paciente e longe das manifestações mundanas, participam do luto e até mesmo administram os mokebs (postos de serviço). A repercussão de tal presença no mundo anula todas as políticas que o mundo moderno impôs às mulheres, transformando-as em mercadorias sexuais. Além disso, o compartilhamento de imagens, escritos pessoais, memórias e aprendizados das mulheres da caminhada do Arbaeen no espaço virtual e na mídia cria um novo discurso para o crescimento espiritual.

D. Oportunidade para Educação Religiosa das Crianças: A viagem do Arbaeen é a melhor oportunidade para institucionalizar a educação religiosa, pois as crianças geralmente acompanham suas mães, e a influência mais significativa se manifesta por meio do ensino não-verbal. As crianças também compreendem comportamentos humanos como paciência, sinceridade, perdão e amor neste caminho e, de fato, aprendem um estilo de vida diferente e novo com a lembrança da AhlulBayt (4).

E. Fortalecimento dos Laços Familiares: A caminhada do Arbaeen contribui significativamente para o fortalecimento da estrutura familiar, pois durante esta viagem, os membros da família demonstram maior preocupação uns com os outros e se ajudam mutuamente, o que leva à elevação da moral na família.

Conclusão: Um Dever Humano Pela Paz

Com base nisso, a caminhada do Arbaeen é um movimento social com diversas dimensões e funções. Assim como Sayyida Zaynab (S.A.) desempenhou um papel na transmissão da cultura de Ashura, as mulheres também podem dar continuidade a este caminho (5). Portanto, a presença de mulheres e homens no Arbaeen é um dever humano para estabelecer a paz no mundo e propagar o Islã puro, que deve ser continuado com um senso de responsabilidade.

