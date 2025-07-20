A Presença das Mulheres na Caminhada do Arbaeen é Necessária?

A Caminhada do Arbaeen: Um Símbolo de Resistência e Espiritualidade
De acordo com a Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (A.S.) - ABNA: Há muitas narrações que incentivam a peregrinação a pé para homens e mulheres, de modo que cada passo dado no caminho da peregrinação ao Imam Hussein (A.S.) tem uma recompensa (1). A caminhada do Arbaeen, que evoca a grandeza da caminhada de Sayyida Zaynab (S.A.), é repleta de espiritualidade e hoje se tornou um símbolo de resistência, justiça, liberdade, fé e de oposição à opressão.
A presença das mulheres pode tornar a cerimônia mais vibrante e, consequentemente, ajudar a manter viva a mensagem do Imam Hussein (A.S.) e a dignidade dos xiitas no mundo. Contudo, deve-se notar que o desempenho desse papel pelas mulheres depende da observância das condições gerais para a presença das mulheres na sociedade, ou seja, a observância do hijab, da castidade e da dignidade, a abstenção de exibicionismo e ostentação de adornos, a não mistura e, de fato, a observância dos limites.
Desafios e Virtudes da Caminhada Feminina no Arbaeen
A distância da caminhada é de aproximadamente 80 quilômetros e leva cerca de três dias. Como pode envolver dificuldades e perigos, alguns preferiram que as mulheres não participassem. No entanto, a maioria das mulheres xiitas, imitando Sayyida Zaynab (S.A.) e compreendendo as condições e expressando simpatia por ela, suportam as dificuldades da viagem e participam desta epopeia com seus filhos. Essa presença traz bênçãos e pontos notáveis, alguns dos quais são mencionados a seguir:
A. Preparação para o Aparecimento (Zuhur): A reunião do Arbaeen não é uma simples caminhada; as mulheres, com um papel ativo, transformam-na em um campo de treinamento e preparação para o aparecimento (do Imam Mahdi), a fim de alcançar um objetivo muito mais elevado. Assim, o Arbaeen, como o elo entre Ashura e o Aparecimento, pode pavimentar o caminho para a introdução do Imam Mahdi ao povo do mundo.
B. Crescimento Espiritual e Moral: A caminhada do Arbaeen, realizada em imitação a Sayyida Zaynab (S.A.) e em solidariedade e compreensão daquelas condições, é um fenômeno divino, indescritível (2) e repleto de espiritualidade. Consequentemente, contribui para o crescimento e a educação das mulheres e para a aquisição de suas qualidades perfeitas, pois neste caminho elas se afastam dos luxos e apegos mundanos e das convenções sociais, aproximando-se de Deus.
C. Arbaeen como Mídia e Modelo da Mulher Muçulmana: Nas palavras do Líder Supremo, o Arbaeen é uma mídia (3) e, além de transmitir a mensagem de Ashura, pode apresentar o modelo da mulher muçulmana à mídia internacional. Isso porque, neste caminho, as mulheres, com hijab e uma postura resistente, paciente e longe das manifestações mundanas, participam do luto e até mesmo administram os mokebs (postos de serviço). A repercussão de tal presença no mundo anula todas as políticas que o mundo moderno impôs às mulheres, transformando-as em mercadorias sexuais. Além disso, o compartilhamento de imagens, escritos pessoais, memórias e aprendizados das mulheres da caminhada do Arbaeen no espaço virtual e na mídia cria um novo discurso para o crescimento espiritual.
D. Oportunidade para Educação Religiosa das Crianças: A viagem do Arbaeen é a melhor oportunidade para institucionalizar a educação religiosa, pois as crianças geralmente acompanham suas mães, e a influência mais significativa se manifesta por meio do ensino não-verbal. As crianças também compreendem comportamentos humanos como paciência, sinceridade, perdão e amor neste caminho e, de fato, aprendem um estilo de vida diferente e novo com a lembrança da AhlulBayt (4).
E. Fortalecimento dos Laços Familiares: A caminhada do Arbaeen contribui significativamente para o fortalecimento da estrutura familiar, pois durante esta viagem, os membros da família demonstram maior preocupação uns com os outros e se ajudam mutuamente, o que leva à elevação da moral na família.
Conclusão: Um Dever Humano Pela Paz
Com base nisso, a caminhada do Arbaeen é um movimento social com diversas dimensões e funções. Assim como Sayyida Zaynab (S.A.) desempenhou um papel na transmissão da cultura de Ashura, as mulheres também podem dar continuidade a este caminho (5). Portanto, a presença de mulheres e homens no Arbaeen é um dever humano para estabelecer a paz no mundo e propagar o Islã puro, que deve ser continuado com um senso de responsabilidade.
Notas de Rodapé:
- «حَدَّثَنِی أَبِی وَ جَمَاعَةُ مَشَایِخِی عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ النَّهَاوَنْدِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ ثُوَیْرِ بْنِ أَبِی فَاخِتَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا حُسَیْنُ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ یُرِیدُ زِیَارَةَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ص إِنْ کَانَ مَاشِیاً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةً وَ مَحَی عَنْهُ سَیِّئَةً حَتَّی إِذَا صَارَ فِی الْحَائِرِ کَتَبَهُ اللَّهُ مِنَ الْمُصْلِحِینَ الْمُنْتَجَبِینَ [الْمُفْلِحینَ الْمُنْجِحِینَ] حَتَّی إِذَا قَضَی مَنَاسِکَهُ کَتَبَهُ اللَّهُ مِنَ الْفَائِزِینَ حَتَّی إِذَا أَرَادَ الِانْصِرَافَ أَتَاهُ مَلَکٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص یُقْرِؤُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ لَکَ اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَکَ مَا مَضَی» Ibn Qulawayh, Ja'far b. Muhammad (1356 AH) Kamil al-Ziyarat, Najaf: Dar al-Murtadawiyyah, p. 132.
- Declarações do Líder Supremo em 1386/08/22 (2007/11/13).
- Declarações do Líder Supremo na cerimônia de graduação dos estudantes da Universidade Imam Hussein (A.S.) em 1398/07/21 (2019/10/13).
- Para mais informações, consulte: Shahriari, Ma'sumeh; Samani, Leila (1399 AH) Challenges and Solutions for Women's Presence in Arbaeen Walk, Jame'e Farhang Resaneh, 9(37), 11-28.
- Para mais informações, consulte: Karami Qahi, Mohammad Taqi (1402 AH) Zaynab's Footsteps: A Phenomenology of Iranian Women's Walk in Arbaeen, Qom: Research Institute for Women and Family.
Your Comment