Milhões de peregrinos marcham de Najaf a Karbala, no Iraque

Em Najaf, milhões de peregrinos visitam o santuário do Imam Ali (as), o primeiro imam dos muçulmanos xiitas, antes de seguir rumo a Karbala para a celebração do Arbaeen.

“Uma permissão do pai para visitar o filho dele, o Imam Hussein (as), em Karbala” — assim dizem os fiéis que vão ao santuário do Imam Ali (as), em Najaf, antes de iniciar a caminhada do Arbaeen.

Após a visitação ao santuário do Imam Ali (as) na cidade de Najaf, os fiéis iniciam sua caminhada rumo a Karbala para chegarem, no dia do Arbaeen, a essa cidade sagrada onde está localizado o santuário do Imam Hussein (as).

Ao longo do caminho sagrado entre Najaf e Karbala, famílias recebem milhões de peregrinos do Arbaeen com profundo amor e fé. Elas não alimentam apenas os corpos, mas também os corações.

Em cada etapa, tendas e moquibs são instaladas para preparar alimentos e oferecer serviços aos peregrinos que seguem seu caminho. O Arbaeen simboliza resistência e unidade, especialmente diante das atuais circunstâncias, em que os palestinos em Gaza sofrem com a violência e as atrocidades israelenses.

Esse vínculo global se reflete nas palavras dos peregrinos de todo o mundo.

Do coração do Iraque a cada canto do mundo, o Arbaeen é uma ponte que une as pessoas além das fronteiras, um lugar onde cada passo é não apenas rumo a Karbala, mas em direção à esperança, à justiça e à união.

