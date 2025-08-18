O Papel do "Arba'in" no Enraizamento da Fé

De acordo com a Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (a.s.)-Abna: O Arba'in, o quadragésimo dia após o martírio do Imam Hussein (a.s.) em Karbala, tem ocupado um lugar especial na cultura xiita desde tempos antigos. Este dia não é apenas uma ocasião religiosa para o luto, mas também é conhecido como um símbolo de resiliência, renovação da aliança e enraizamento da fé nos corações.

A Conexão do Arba'in com o Enraizamento da Fé

1. Preservação e Revitalização da Memória de Ashura: O Arba'in é uma oportunidade para reavaliar e manter viva a mensagem de Ashura. A mensagem de Ashura é a busca pela verdade, a liberdade e a resistência contra a opressão. Com a presença de milhões de peregrinos em Karbala e na marcha do Arba'in, esses conceitos penetram nas profundezas da alma humana e fortalecem sua fé.

"Então, depois disso, os vossos corações endureceram, tornando-se como as pedras ou ainda mais duros; pois há pedras de onde brotam rios, e outras que se fendem e delas sai água, e ainda outras que desmoronam por medo de Deus. E Deus não está desatento ao que fazeis." (Alcorão, Al-Baqarah/74) (1)

Este versículo se refere ao fenômeno do endurecimento do coração, que é resultado do esquecimento e da negligência das verdades. A lembrança do evento de Ashura e da opressão sofrida pelo Imam Hussein (a.s.) afasta a dureza dos corações e os orienta para a verdade e a justiça.

O Imam Sadiq (a.s.) disse: "Quem morrer com amor por Ahl al-Muhammad morre como mártir." (2) A lembrança do martírio do Imam Hussein (a.s.) e da opressão do AhlulBayt aumenta o amor por eles nos corações e, consequentemente, fortalece a fé.

2. Vínculo com o AhlulBayt (a.s.): A peregrinação ao Imam Hussein (a.s.) no Arba'in é uma oportunidade para renovar a aliança com os Imames Imaculados (a.s.) e fortalecer a conexão espiritual com eles. Esse vínculo faz com que os crentes, em seu caminho de vida, sigam o exemplo dos Imames e seu método.

"Dize: Não vos peço recompensa alguma por isso, a não ser a afeição por meus parentes próximos." (Alcorão, Ash-Shura/23) (3)

O amor pelo AhlulBayt (a.s.) é apresentado como a recompensa pela missão do Profeta (S.A.A.S.). A presença no Arba'in e a demonstração de devoção ao Imam Hussein (a.s.) são a manifestação clara dessa afeição.

O Hadith Ath-Thaqalain (do Profeta (S.A.A.S.)): "Deixo entre vós duas coisas preciosas: o Livro de Deus e minha família, meu AhlulBayt. Enquanto vos apegardes a ambos, nunca vos desviareis; e eles nunca se separarão até que se juntem a mim no lago [Kawthar]." Este hadith enfatiza a necessidade de se apegar ao Alcorão e ao AhlulBayt. A peregrinação do Arba'in é a manifestação prática de se apegar ao AhlulBayt (a.s.).

3. Manifestação de Unidade e Solidariedade: A marcha do Arba'in é um símbolo de unidade e solidariedade entre muçulmanos de todo o mundo. A presença de milhões de peregrinos de diferentes raças, línguas e culturas, juntos e com um objetivo comum, fortalece a fé no poder da comunidade e da irmandade.

"E obedecei a Deus e ao Seu Mensageiro, e não brigueis entre vós para que não vos tornem fracos e vossa força se perca; e tende paciência. Em verdade, Deus está com os que são pacientes." (Alcorão, Al-Anfal/46) (4)

A unidade e a ausência de conflitos resultam no poder e na glória dos muçulmanos. A marcha do Arba'in exibe esse poder e glória.

O Profeta (S.A.A.S.) disse: "O crente para o crente é como um edifício, cujas partes se fortalecem mutuamente." (5) O ambiente do Arba'in é a manifestação real deste hadith, onde os crentes ajudam uns aos outros com altruísmo e amor.

O Arba'in é um espaço para a prática dos direitos e o fortalecimento do senso de fraternidade e solidariedade na sociedade.

4. Purificação da Alma e Autodisciplina: As dificuldades da marcha, a distância das facilidades e a convivência em meio a milhões de peregrinos criam uma oportunidade para a purificação da alma, a autodisciplina e a prática da paciência e da gratidão. Essa experiência aproxima a pessoa de Deus e aprofunda sua fé.

"E certamente Nós vos provaremos com algo de medo e de fome, e com a diminuição de bens e de vidas e de frutos. E anuncia a boa nova aos que são pacientes." (Alcorão, Al-Baqarah/155) (6)

As dificuldades da caminhada do Arba'in são uma forma de provação, e a paciência e a perseverança nela fortalecem a fé de uma pessoa.

O Comandante dos Crentes (a.s.) disse: "A melhor adoração é a paciência, o silêncio e a espera pela libertação." (7) A viagem do Arba'in é uma oportunidade para praticar a paciência diante das dificuldades e alcançar aberturas espirituais e morais.

"E para quem teme a Deus, Ele lhe dará uma saída." (Alcorão, At-Talaq/8) (8) Esta jornada espiritual, com o objetivo de se aproximar de Deus e realizar atos de adoração, contribui para o fortalecimento da piedade na pessoa.

Os Imames Imaculados (a.s.) sempre enfatizaram a importância da purificação da alma e de se afastar dos pecados. O Arba'in, com sua atmosfera espiritual e propósito claro, fornece o cenário para essa autodisciplina.

5. Inspiração para as Futuras Gerações: A cerimônia do Arba'in, com seu fervor e magnificência particulares, mostra às gerações futuras como é possível resistir à opressão e defender princípios e valores religiosos. Esta cerimônia é um lembrete de que a fé é um poder que pode ajudar a pessoa contra qualquer dificuldade e adversidade.

"Esses são aqueles em cujos corações Ele inscreveu a fé e os fortaleceu com um espírito d'Ele." (Alcorão, Al-Mujadila/22) (9)

O Profeta (S.A.A.S.) disse: "Que a misericórdia de Deus esteja sobre o servo que revive a nossa causa." Quando alguém perguntou como reviver sua causa, ele respondeu: "Aprendam nossa ciência e a ensinem às pessoas. Pois se as pessoas conhecessem a beleza de nossas palavras, elas nos seguiriam." (10)

A grandiosa realização do Arba'in e a presença de milhões de pessoas nele são a manifestação do reviver da causa do AhlulBayt (a.s.) que é transmitida às próximas gerações. Ver a fé e a resistência dos peregrinos do Arba'in pode fixar e fortalecer a fé nos corações das novas gerações.

A imensa reunião do Arba'in é uma forma de preparar os corações e criar um terreno para a aparição do Salvador da humanidade, e isso mantém viva a esperança nas futuras gerações.

6. Fortalecimento do Espírito de Martírio e Altruísmo: O Arba'in é um lembrete do martírio do Imam Hussein (a.s.) e de seus leais companheiros no caminho de Deus. Esta cerimônia mantém vivo nos corações o espírito de martírio e de altruísmo no caminho dos objetivos divinos. Os peregrinos, ao suportarem as dificuldades do caminho e servirem uns aos outros com sinceridade, experimentam na prática o conceito de altruísmo. Esses espíritos são os pilares da fé forte e enraizada.

"E não penseis que aqueles que foram mortos no caminho de Deus estão mortos. Ao contrário, estão vivos e recebem sustento de seu Senhor." (Alcorão, Al Imran/169) (11)

Este versículo expressa a elevada posição dos mártires e garante aos crentes que o sacrifício de suas vidas no caminho de Deus não significa aniquilação, mas sim vida eterna e sustento divino.

Em suma, o Arba'in não é apenas uma cerimônia de luto, mas um grande evento cultural, social e espiritual que desempenha um papel significativo no enraizamento da fé nos corações, na promoção dos valores islâmicos e na preservação da herança de Ashura.

