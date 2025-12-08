Sermões do Nahj al-Balaghah 25 / O Último Sermão do Imam Ali(A.S.): A Ummah, a Capacidade do Imāmato para a Realização da Justiça!

ABNA Brasil: Muitos comentadores do Nahj al-Balaghah identificaram o Sermão 25 como o último sermão do Imam Ali(A.S.), proferido alguns meses antes do Seu martírio. Nas fontes históricas, este sermão também é narrado em livros famosos como Taysīr al-Maṭālib, Tārīkh Dimashq, Tadhkirat al-Khawāṣṣ e Ṭabaqāt al-Kubrā de Ibn Sa‘d.

Na introdução que Sayyid Raḍī apresenta para este sermão, ele indica que o momento destas palavras foi quando o Hazrat (A.S.) recebia notícias sucessivas de múltiplas derrotas das Suas forças militares, da ocupação de vários territórios pelas tropas de Mu‘āwiyah e da fuga de alguns dos Seus companheiros do confronto com os inimigos. Nestas palavras, Ele queixa-se veementemente da inação dos Seus companheiros na realização da Jihād e da sua oposição aos comandos do Imām da comunidade.

Nas Suas palavras, o Hazrat (A.S.) declara “Kūfah” como o único território sob o Seu controle. No entanto, as palavras do Hazrat (A.S.) neste sermão não são apenas a expressão de queixas pela falta de apoio das autoridades governamentais e da opinião pública; o Hazrat (A.S.) também explica as razões para isso numa secção deste sermão e se dedica à “patologia social”. É evidente que, se estes problemas sociais existirem em qualquer país ou governo, essa sociedade sofrerá o flagelo da vitória dos inimigos sobre o seu povo.

O Imam Ali(A.S.) expressa estas razões da seguinte forma:

«وَ إِنِّی وَ آللهِ! لاَظُنُّ أنَّ هؤُلاءِ آلْقَوْمَ سَیُدَالُونَ مِنْکُمْ بِاجْتِماعِهِمْ عَلَی بَاطِلِهمْ، وَ تَفَرُّقِکُمْ عَنْ حَقِّکُمْ، وَ بِمَعْصِیَتِکُمْ إِمَامَکُمْ فِی آلحَقِّ، وَ طَاعَتِهِمْ إِمَامَهُمْ فِی آلْبَاطِلِ، وَ بِأَدَائِهِمُ آلاْمَانَةَ إِلَی صَاحِبِهِمْ وَ خِیَانَتِکُمْ، وَ بِصَلاَحِهِمْ فی بِلاَدِهِمْ وَ فَسَادِکُمْ.»

“Juro por Deus! Estou certo de que este grupo (opressor e sanguinário) em breve vos dominará a todos e tomará o governo de vós, pela razão de que eles estão unidos na sua falsidade e vós estais dispersos na vossa verdade. Vós desobedeceis ao vosso Imām na verdade, enquanto eles obedecem ao seu líder na falsidade. Eles cumprem a confiança (amānah) para com o seu líder, enquanto vós traís. Eles se esforçam para reformar as suas cidades e terras, enquanto vós estais ocupados com a corrupção.”

Desta forma, deve-se dizer que o Hazrat Ali(A.S.) estabelece a unidade e coesão religiosa e nacional, a disciplina e obediência, a fidelidade (amānatdārī) no cumprimento dos deveres atribuídos pelo governo às autoridades e ao povo, bem como o esforço para construir cidades e expandir o bem-estar público com o objetivo de ganhar credibilidade social e expandir a eficiência governamental, como as condições para o estabelecimento dos governos.

O ponto de destaque neste meio é que o Hazrat (A.S.) não faz distinção entre “governo da verdade e da falsidade” neste aspeto, e considera que qualquer governo que possua estas condições é merecedor de prevalecer sobre os outros. Da mesma forma, o povo que está sob o Seu governo “na verdade”, se for destituído destes atributos, deve esperar a vitória dos inimigos sobre eles. E os Seus inimigos, que são certamente falsos, também encontraram a possibilidade de governar sobre os seus inimigos por possuírem estes mesmos atributos.

Indivíduos com estas características serão merecedores da maldição do Imam Ali(A.S.) no final deste mesmo sermão:

«فَأَبْدِلْنِی بِهِمْ خَیْرآ مِنْهُمْ، وَ أَبْدِلْهُمْ بِی شَرّآ مِنِّی! اللَّهُمَّ مِثْ قُلُوبَهُمْ کَمَا یُمَاثُ آلْمِلْحُ فِی آلْمَاءِ»

“Ó Deus! Dá-me pessoas melhores do que eles! E põe sobre eles alguém pior do que eu! Ó Deus! Derrete os seus corações (com tristeza e angústia) assim como o sal se derrete na água!”

É evidente que esta maldição é o resultado natural das suas ações de negligência na falta de unidade, fraqueza na obediência e incapacidade de prestar serviço, em conformidade com os deveres estabelecidos pelo Governo Divino.

Sayyid AliAṣghar Ḥusaynī / ABNA