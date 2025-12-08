Sabedorias do Nahj al-Balaghah 26 / Um Segredo que Não Permanece Oculto!

ABNA Brasil — O ḥadīth «مَا أَضْمَرَ أَحَدٌ شَیْئاً إِلاَّ ظَهَرَ فِی فَلَتَاتِ لِسَانِهِ، وَ صَفَحَاتِ وَجْهِهِ؛» (Ninguém esconde algo no seu coração, a não ser que isso se manifeste nos seus lapsos de língua e nas páginas do seu rosto) foi narrado como a Sabedoria 26 no Nahj al-Balaghah e em várias fontes de ḥadīth.
Alguns pesquisadores citaram cerca de 40 fontes de ḥadīth, além do Nahj al-Balaghah, para esta fala, das quais podemos citar como exemplos Wasā’il al-Shī‘ah, Uṣūl al-Kāfī, Miṣbāḥ al-Mujtahid al-Ṭūsī, Khiṣāl do Shaykh Ṣadūq, Maḥāsin de Barqī e ‘Ilal al-Sharā’i‘ de Ṣadūq.
Uma pessoa que, por qualquer motivo, esconde um segredo, naturalmente mantém este segredo “oculto” enquanto está vigilante e atento ao seu esforço para tal. No entanto, esta pessoa pode, noutro momento, usar inesperadamente uma declaração ou frase que revele o seu segredo. O Imam Ali(A.S.) refere-se a este assunto nesta frase com a palavra “falatāt”, que significa “ação súbita/lapsos”. Esta fala é conhecida na ciência da linguagem corporal como “speech errors” (erros de fala).
Além disso, a pessoa pode tentar manter este segredo oculto falando menos, mas os movimentos do seu rosto, ou, nas palavras do Imam Ali(A.S.), “ṣafaḥāt-e wajh” (que significa as "páginas/camadas do rosto"), revelam o seu segredo. É claro que hoje em dia este tópico se transformou numa ciência chamada “Linguagem Corporal”, que se esforça para esconder ou revelar segredos prestando atenção à forma de falar, às expressões faciais, aos movimentos das mãos e do corpo, bem como ao espaçamento entre as pessoas em diferentes sessões e reuniões.
O Imam Sajjād (A.S.), na Oração 49 do Ṣaḥīfah Sajjādiyyah, ao pedir a Deus que o proteja da conspiração dos inimigos, descreve-os, referindo-se à linguagem corporal, da seguinte forma:
«وَ هُوَ یُظْهِرُ لِی بَشَاشَةَ الْمَلَقِ ، وَ یَنْظُرُنِی عَلَی شِدَّةِ الْحَنَقِ»
“Enquanto ele manifesta para mim o sorriso da lisonja, e me observa com extrema raiva.”
Isto significa que, embora os inimigos tenham um sorriso nos lábios na sua aparência e no seu rosto, pelo estado dos seus olhos, é evidente que estão a olhar com raiva e à espera de uma oportunidade para atacar e destruir a pessoa.
Quase todos os indivíduos na sociedade, com base no seu conhecimento e experiências, percebem muitos “significados ocultos” nas palavras e movimentos das pessoas com quem se relacionam; embora quanto maior for a experiência e capacidade da pessoa, maior será a sua capacidade de perceber estes significados ou de os ocultar.
Quem esconde um segredo no seu peito, O seu rosto conta a história desses segredos. Quando ele fala sem pensar, O segredo oculto voa para fora do seu coração...
Referências:
- Livro: Ṣaḥīfah Sajjādiyyah, Tradução do Ustad Ḥusayn Anṣāriyān.
- Livro: Payām-e Imām, Comentário do Nahj al-Balaghah do Ayātullāh al-‘Uẓmá Makārim Shīrāzī.
- Livro: Sharḥ-e Manẓūm-e Nahj al-Balāghah, de Umīd Majd.
- Livro: Ruwāt wa Muḥaddithīn-e Nahj al-Balāghah, do Ustad Muḥammad Dashtī.
- Livro: Fī Ḍilāl Nahj al-Balāghah, de Muḥammad Jawād Mughniyyah, Tradução: Ghulām-Ḥusayn Anṣārī.
- Livro: Farhang-e Nahj al-Balāghah, de Manṣūr Pahlawān.
Sayyid AliAṣghar Ḥusaynī / ABNA
Your Comment