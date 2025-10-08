Ayatollah Khamenei: “A Oração Traz Paz ao Coração e Força à Vontade”

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Em sua mensagem escrita para a 32ª Conferência Nacional de Oração, o Ayatollah Seyyed Ali Khamenei descreveu o evento como "uma das assembleias mais benéficas do país" e "um dos dias mais abençoados do ano" devido ao seu foco em um ato central de adoração.

A Conferência Nacional de Oração é realizada a cada ano para promover a oração entre diferentes setores da sociedade, particularmente os jovens.

"A oração, quando realizada com humildade e devoção ao Criador, traz paz ao coração, fortalece a vontade, aprofunda a fé e revive a esperança", escreveu o Aiatolá Khamenei. "O destino de uma pessoa neste mundo e no além depende de tal coração, tal vontade, tal fé e tal esperança."

Ele observou que o chamado à oração (adhan) a declara "melhor do que todas as outras ações", destacando a importância dada à oração no Alcorão e nos ensinamentos islâmicos.

O Ayatollah Khamenei também instou pais, professores e instituições sociais a desempenharem um papel ativo no incentivo à oração, acrescentando que organizações religiosas e clérigos devem ver essa responsabilidade como um "dever definitivo."

Ele também pediu o uso de ferramentas modernas e incentivos "para ensinar, promover e explicar os significados profundos da oração e as necessidades mundanas e espirituais que ela atende para cada muçulmano."

