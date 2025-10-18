ABNA Brasil: Os jovens na adolescência e no início da vida adulta são os mais influenciados pelos seus pares e grupos sociais. Estes grupos podem tanto fortalecer a identidade religiosa quanto criar o terreno para o afastamento da religião (1).
1. A Importância dos Pares
Os pares têm um papel direto na formação de atitudes e comportamentos religiosos. Ao observarem o comportamento dos amigos, os adolescentes aprendem as normas sociais e os valores do grupo. Pesquisas sociológicas mostram que adolescentes que têm amigos com uma orientação religiosa positiva têm uma probabilidade menor de se afastar da religião (2).
2. Pressão do Grupo e Normas Sociais
A pressão dos pares é um dos fatores sociais mais poderosos. Adolescentes que fazem parte de grupos que ignoram os valores religiosos ou que tendem a um estilo de vida não religioso estão mais expostos ao dīn-gurīzī (3).
O Sagrado Alcorão diz: "E segui o melhor do que vos foi revelado por vosso Senhor" (Sura Az-Zumar: 18) (4), o que enfatiza a importância de seguir o caminho certo e escolher bons companheiros.
3. O Papel dos Grupos Sociais Formais e Informais
Os grupos sociais incluem salas de aula, clubes, grupos religiosos e redes sociais online. Grupos formais, como clubes religiosos e atividades sociais, fortalecem a tendência religiosa, enquanto grupos informais que ignoram os valores religiosos intensificam o afastamento da religião (5).
4. Efeitos Psicológicos da Interação com os Pares
A interação com os pares tem um impacto psicológico direto. A pressão para aceitar as normas do grupo aumenta a ansiedade, o sentimento de desvalorização e a baixa autoestima, criando as condições para o distanciamento da religião. Pesquisas mostram que o apoio de pares religiosos aumenta a satisfação psicológica e fortalece a identidade religiosa (6).
5. Análise Sociológica
De acordo com as teorias sociológicas, os grupos sociais são um meio para aprender normas e valores. Os adolescentes, em busca de aceitação social e pertencimento ao grupo, podem ajustar seus comportamentos religiosos. Assim, o ambiente de grupo pode ter um efeito positivo ou negativo na aceitação da religião (7).
6. Exemplos de Pesquisa no Irã
- Um estudo na Noormags revelou que 52% dos jovens que fazem parte de grupos de amigos não religiosos desenvolvem uma atitude negativa em relação à religião (8).
- Outra pesquisa demonstrou que a participação em grupos religiosos na escola e na vizinhança aumenta significativamente a identidade religiosa e a participação religiosa (9).
7. Soluções para Fortalecer a Identidade Religiosa
- Criar grupos de amigos com valores religiosos positivos.
- Ensinar habilidades de resistência à pressão dos pares.
- Promover atividades coletivas religiosas e culturais.
- Monitorização e acompanhamento da família e da escola na escolha de amigos.
- Utilizar conselheiros psicológicos e educacionais para reduzir a pressão social.
Conclusão
Os pares e os grupos sociais têm um efeito direto na aceitação ou no afastamento dos jovens da religião. A escolha de companheiros virtuosos e o apoio a grupos positivos fortalecem a identidade religiosa. As soluções práticas incluem a criação de grupos religiosos, o ensino de habilidades para lidar com a pressão dos pares e a realização de atividades coletivas religiosas, o que pode reduzir o dīn-gurīzī e aumentar a tendência religiosa.
Referências
- Noormags, Artigo: "O Papel dos Pares na Tendência Religiosa dos Adolescentes" (1399/2020-2021).
- Husayni, Hādi; Musawī, Sārā. (1401/2022-2023). "O Efeito dos Grupos Sociais na Aceitação da Religião pelos Jovens." Estudos Culturais e Sociais.
- Shujā'ī, Muslim; 'Aważzādah, Abūṭālib. (1401/2022-2023). "Pressão dos Pares e Tendência Religiosa dos Adolescentes." Pesquisa em Educação Islâmica e Treinamento.
- Sagrado Alcorão, Sura Az-Zumar, Versículo 18.
- Arbābīzād, Sumayya et al. (1395/2016-2017). "Revisão dos Fatores Individuais e Sociais do Afastamento dos Jovens da Religião." Conferência Nacional de Ciências Humanas.
- Riżā'ī, Mahsā; Kāẓimī, 'Alī. (1399/2020-2021). "O Efeito Psicológico da Interação com os Pares na Tendência Religiosa." Pesquisas em Psicologia Social.
- Bāqirī, 'Āliya. (1396/2017-2018). "Análise Sociológica do Efeito dos Grupos Sociais no Afastamento dos Jovens da Religião." Elite das Ciências e Engenharia.
- Noormags, "Estudo da Relação entre o Grupo de Amigos e o Afastamento da Religião" (1398/2019-2020).
- Noormags, "O Impacto da Participação em Grupos Religiosos na Identidade Religiosa" (1399/2020-2021).
Your Comment