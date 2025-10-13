Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – A Arresala – Centro Islâmico no Brasil, em realização com a Sociedade das Jovens do Irã, promoveu em 11 de outubro de 2025, em São Paulo, o encontro “Meninas do Irã e do Mundo – Série ‘Conjunto de Salas do Conhecimento’”, realizado presencialmente e por webconferência, em conexão internacional Brasil–Irã. O evento contou com o apoio do Consulado Cultural da Embaixada da República Islâmica do Irã, do Centro Islâmico Imam Al-Mahdi de Diálogo no Brasil (CIADB) e do Instituto de Amizade Brasil–Irã, além da participação de observadoras internacionais do Movimento Mulheres pela Paz na Palestina (Brasil/Palestina) e do Razan Al-Najjar Collective (Brasil/Paquistão).

A iniciativa propõe uma série de “Salas de Conhecimento”, espaços em que jovens trocam experiências e compartilham suas histórias: como vivem em seus países, como são suas culturas, hábitos e valores religiosos, familiares e comunitários. Trata-se de um espaço de reflexão, escuta e descoberta, com foco nas vivências de jovens do Irã e de várias partes do mundo.

Com moderação e curadoria da psicoterapeuta Dra. Jamile Akl e a magna conferência de Zainab Ali Abdallah, as participantes relataram suas dificuldades, projetos de vida e expectativas, apresentando ao público um panorama real de como se sentem e de como são vistas por sociedades que, em geral, desconhecem seus modos de vida e recebem informações distorcidas e tendenciosas a partir de estereótipos e preconceitos difundidos pela grande mídia ocidental.

As jovens demonstraram competência para expressar, sem intermediários nem supostos tutores, aquilo que desejam para a salvaguarda de seus direitos. Manifestaram também solidariedade às crianças e mulheres palestinas, reivindicando a exclusão do sionismo da representação dos direitos das mulheres em entidades multilaterais, como a ONU, entre outras. Em suma, mostraram estar conscientes da incoerência do duplo padrão e, por livre-arbítrio, afirmaram que não aceitam nem serão parte dessa cumplicidade que lhes é imposta em nome dos “direitos das mulheres na questão de gênero”.

Este encontro, importante e necessário, convida-nos a abraçá-las e a uni-las em nossas redes solidárias, rompendo fronteiras geográficas e distâncias continentais entre dois mundos que se entrelaçam nessas falas e escutas em festividades, como nos encontros de caravanas no oásis, que resiste ao deserto intelectual que diariamente nos desafia a conviver em harmonia e respeito nas diferenças.

Elas nos fazem acreditar que nada será capaz de silenciá-las e que, em suas vozes, estão poderosos alicerces para reconstruir alianças em um mundo mais humano e acolhedor.

Vamos ouvir, aprender e nos envolver em um encontro verdadeiramente inspirador!

https://search.eitaa.com/?url=https://www.youtube.com/live/YO3Djq-JNuc?si=jcR_cF75RjyRonwm

..................

Fim/308