Irã não dialoga com aqueles que o ameaçam e impõem sanções

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Em mensagem publicada em sua conta na plataforma X, Araqchi agradeceu, na segunda-feira, o convite do presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi, mas esclareceu que “embora apoiemos o diálogo diplomático, nem o presidente Pezeshkian nem eu podemos interagir com homólogos que atacaram o povo iraniano e continuam nos ameaçando e sancionando”.

Araqchi acrescentou que “o Irã acolhe com satisfação qualquer iniciativa que ponha fim ao genocídio israelense em Gaza e garanta a expulsão das forças de ocupação”.

O chanceler destacou ainda que “os palestinos têm pleno direito de garantir seu direito fundamental à autodeterminação, e todos os Estados continuam obrigados, mais do que nunca, a apoiá-los em sua causa legítima”.

Por fim, sublinhou que “a República Islâmica sempre foi, e continuará sendo, uma força vital para a paz na região. Ao contrário do regime genocida israelense, o Irã não busca guerras eternas, especialmente às custas de seus supostos aliados, mas sim paz, prosperidade e cooperação duradouras”.

