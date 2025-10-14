Os Humilhados em Imagens Históricas

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – As imagens falam por si. Nos luxuosos salões de Sharm El-Sheikh, Donald Trump se encontrou com os chamados "líderes" árabes antes da suposta cúpula de paz para Gaza.

Não foi um encontro de dignidade, mas um desfile de humilhação e submissão.

Estavam lá os representantes de regimes que um dia prometeram defender a Palestina, curvando-se diante daquele que legitimou a ocupação, o genocídio e a humilhação de um povo inteiro.

Em meio a câmeras, apertos de mão e sorrisos diplomáticos, o que realmente foi assinado foi o ato oficial de vergonha do mundo árabe.

Mahmoud Abbas estava presente, mas a bandeira palestina não.

Uma ausência simbólica, mas profundamente reveladora: a Palestina, a verdadeira Palestina, aquela que resiste em Gaza, Jenin e nos campos de refugiados, não foi convidada para aquela mesa.

O ocupante sim; a vítima, não.

Trump, acompanhado por aqueles que buscam agradar a Washington, apresentou seu "plano de paz" como um novo começo.

Mas todos sabem que não passa de uma tentativa de branquear a imagem de Israel e dar legitimidade a um acordo nascido de chantagem e cumplicidade.

Enquanto isso, nas ruínas de Gaza, crianças continuam dormindo entre os escombros, mães choram seus mártires e homens lutam para sobreviver aos bombardeios.

Estas são as verdadeiras imagens históricas que permanecerão gravadas na memória do povo.

Porque os humilhados de hoje serão os esquecidos da história,

e aqueles que resistirem, aqueles que não se ajoelharem, serão aqueles que um dia reconstruirão a dignidade árabe.

E, apesar de tudo, a resistência concordou em assinar apenas para salvar vidas, não pela rendição ou pelo reconhecimento do ocupante, mas para preservar o que é mais sagrado: a vida sob os escombros.

União Palestina da América Latina - UPAL

14 de outubro de 2025

