Os Mitos Reais

ABNA Brasil: Eu queria escrever sobre as minhas preocupações; sobre as inquietações de uma mãe cujos filhos procuram heróis vazios e ilusórios nos animes e nas animações de Walt Disney e Pixar. Heróis que são ostensivamente brilhantes, mas intrinsecamente vazios de significado.

Mas nestes dias, a minha preocupação mudou. Um herói nasceu; tenho uma nova história para os meus filhos.

Nas narrações, está registado: quando a cabeça do Profeta Yaḥyā (João Batista) foi cortada e o seu sangue derramado na terra, o sangue começou a ferver. A tribo de Israel tentou cobri-lo com terra, mas não conseguiu. O sangue continuou a ferver até que Bactro de Nabucodonosor (Bakhtun-Naṣr) prevaleceu sobre a tribo de Israel e matou milhares de pessoas; vingou o sangue de Yaḥyā e o sangue acalmou-se.

Nos dias em que Yaḥyā Sīnwār foi escolhido como sucessor de Ismā‘īl Hanīyeh, vi uma imagem dele: uma pose de Hollywood com uma pistola. Noutro lugar, ele estava sentado em frente à câmara a falar sobre Mawlā ‘Alī (A.S.): "O mundo são dois dias; um dia em que a morte não é o teu destino e um dia em que a morte é o teu destino. No primeiro dia, ninguém te pode fazer mal, e no segundo dia, ninguém te pode salvar." Era como se Yaḥyā fosse o mais xiita dos Sunitas.

As imagens do seu martírio, momento a momento, tornaram-se motivo de orgulho para o Ḥamās, para a Resistência e para os Muçulmanos: um pedaço de madeira na mão, o rosto envolto num kūfīyyah (lenço árabe), uma mão ferida que só um guerrilheiro experiente conseguiria envolver daquela forma, e um Alcorão no bolso. A clara manifestação de "Ó Yaḥyā, agarra o Livro com força" (Yā Yaḥyā khuḏ al-kitāba bi quwwah) [Alcorão, 19:12].

E então, o mundo parece nunca ter existido e o Além parece ter sido sempre eterno; tal como Ḥusayn ibn ‘Alī (A.S.) escreveu numa carta a Muḥammad ibn ‘Alī e a outros da Banī Hāshim: "E depois: é como se o mundo nunca tivesse existido e o Além fosse e continuasse a ser eterno e duradouro." Esta é a cena final da vida de Yaḥyā.

Alguém escreveu: "O cinegrafista é o Satanás, mas a encenação foi montada por Deus." O apedrejamento das colunas (ramy al-jamarāt) na última cena da vida material, e que belamente foi retratado por um inimigo ignorante. Esta cena foi o fim de todos os rumores, difamações e distorções que se diziam sobre o seu esconderijo.

Apenas um realizador pode encenar tal cenário no aeroporto de Bagdá, nas encostas das montanhas enevoadas de Varzeqān, e na cena épica de Tall as-Sulṭān em Rafah.

Ele esteve cativo nas prisões do regime Sionista durante 25 anos. O resultado disso é um livro chamado O Espinho e o Cravinho (Khār wa Mikak), no qual ele escreve numa parte: "Mãe, chegou a hora. Vi-me a invadir as suas posições, a abatê-los como ovelhas e depois a ser martirizado. Vi o Mensageiro de Deus (S.A.A.W.) nos Jardins da Bem-aventurança a dizer: ‘Bem-vindo! Bem-vindo!’"

A cena final da vida de Yaḥyā Sīnwār transformou-o num super-herói para os adolescentes palestinianos. A partir de agora, nas vielas do Líbano e da Palestina, os rapazes brincarão ao seu papel, com um kūfīyyah envolto no rosto e um pedaço de madeira na mão.

E eu, agora tenho uma história para as minhas filhas; a história de um homem que se manteve heroicamente firme no aeroporto de Bagdá, nas encostas das montanhas enevoadas de Varzeqān, ou nas alturas de Rafah. Uma história que lhes cantarei como canção de embalar para que não precisem mais dos heróis ilusórios de Walt Disney e Pixar.

Marzieh Ṣāliḥī Far