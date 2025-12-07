Informe: 275 crianças palestinas continuam detidas em prisões israelenses

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): A ASRA informou que, em setembro deste ano, 275 crianças palestinas estavam nas prisões do regime israelense, algumas aguardando julgamento e outras cumprindo duras penas.

O grupo de monitoramento afirmou que as idades das crianças detidas variam entre 14 e 17 anos.

Os palestinos de todas as idades estão sujeitos à lei militar israelense em tribunais conduzidos por soldados e oficiais do regime, o que significa que muitos palestinos são encarcerados sem o devido processo legal.

As ONGs têm instado reiteradamente o regime israelense a respeitar o direito internacional e a pôr fim ao processamento e à detenção de menores sob a lei militar.

Além disso, o relatório do Comitê contra a Tortura da ONU sobre os prisioneiros palestinos em Israel indica que, desde o início da guerra de 2023, milhares de palestinos, incluindo civis, médicos, mulheres e crianças, foram detidos, e muitos permanecem sob detenção administrativa, ou seja, sem acusações nem julgamento.

Alguns prisioneiros estão em centros de detenção descritos como prisões subterrâneas, locais sem luz natural, sem possibilidade de se comunicar com suas famílias e com condições físicas e psicológicas extremamente severas.

O recente relatório do Comitê da ONU alertou que o tratamento aos prisioneiros palestinos nas prisões israelenses é tão amplo e sistemático que pode ser considerado tortura estrutural.

