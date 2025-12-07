Alemanha pede que Israel interrompa atividades de assentamentos na Cisjordânia

Agência de Notícias AhlulBayt: A Alemanha instou nesta sexta-feira Israel a interromper as atividades de assentamentos judaicos na Cisjordânia, antes da visita iminente do chanceler alemão, Friedrich Merz, a Tel Aviv.

Sebastian Hille, porta-voz adjunto do governo alemão, declarou durante uma coletiva de imprensa em Berlim que “a construção de assentamentos viola o direito internacional e infringe as resoluções pertinentes do Conselho de Segurança da ONU”.

Ele acrescentou: “Por isso, como já fizemos em ocasiões anteriores, renovamos nosso apelo ao governo israelense para que interrompa a construção de assentamentos.”

Hille também destacou a repetida condenação da Alemanha à violência praticada por colonos israelenses contra civis palestinos.

O porta-voz prosseguiu: “Rejeitamos qualquer passo rumo à anexação da Cisjordânia e consideramos tais medidas um grande obstáculo a uma solução negociada de dois Estados e à implementação do plano de paz.”

Merz viajará no sábado para a Jordânia, onde se reunirá com o rei Abdullah II, e depois fará sua primeira visita a Israel no domingo.

