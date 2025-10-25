Irã, Rússia e China rejeitam tentativa europeia de reativar sanções

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – O vice-ministro das Relações Exteriores iraniano, Kazem Gharibabadi, anunciou que Irã, Rússia e China enviaram uma carta conjunta a Rafael Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), rejeitando como ilegal a iniciativa europeia de reimpor sanções ao programa nuclear do Irã.

Gharibabadi disse que a carta conjunta afirmava que a iniciativa da Troika Europeia (França, Alemanha e Reino Unido) de reimpor sanções ao Irã era ilegal. E que carta indicava que o acordo nuclear havia expirado e que a supervisão da AIEA sobre o programa nuclear do Irã, de acordo com os termos do acordo, não continuaria mais.

Em 18 de outubro, Irã, Rússia e China confirmaram em uma carta conjunta às Nações Unidas que a Resolução 2231 havia expirado, removendo assim a questão nuclear iraniana do Conselho de Segurança.

..................

308