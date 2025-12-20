Iemenitas Inundam as Ruas em Protesto Massivo contra Profanação do Alcorão no Texas

Dezenas de milhares de iemenitas tomaram as ruas de Saada na sexta-feira para denunciar a profanação do Sagrado Alcorão nos EUA e expressar apoio à Palestina, em meio à crescente indignação em todo o mundo muçulmano por recentes atos anti-islâmicos.

A manifestação em massa foi realizada sob o lema "mobilização geral e prontidão em apoio ao Sagrado Alcorão e à Palestina", de acordo com a Al-Masirah do Iêmen. Manifestações semelhantes também foram realizadas em várias outras cidades iemenitas nos últimos dois dias.

Os participantes ergueram cópias do Alcorão e faixas expressando uma posição inabalável em relação ao livro sagrado do Islã.

A multidão enfatizou que "qualquer insulto ao Sagrado Alcorão constitui um ataque a toda a Ummah [nação islâmica]".

Os manifestantes também reafirmaram apoio à Palestina, dizendo que o Iêmen permaneceria engajado nas causas centrais da Ummah.

Eles declararam que a prontidão para "a próxima rodada de confronto com o inimigo" é uma escolha inegociável, acrescentando que a mobilização, preparação e apoio financeiro continuariam "até que a promessa de vitória de Deus seja cumprida".

Uma declaração emitida pela manifestação disse que os repetidos insultos ao Sagrado Alcorão não eram "atos individuais", mas parte de "uma guerra abrangente visando a identidade, fé e santidades da nação islâmica".

Disse que a campanha anti-islâmica é liderada pelos Estados Unidos, Israel e Grã-Bretanha, em meio à cumplicidade internacional e ao "vergonhoso silêncio árabe".

A declaração disse que a participação massiva visava expressar uma rejeição absoluta à profanação do Alcorão, renovar o apoio ao "oprimido povo palestino" e declarar um estado de total prontidão para enfrentar ameaças que visam o Iêmen e a região mais ampla.

Também pediu às nações muçulmanas que tomem medidas práticas contra as crescentes ofensas, instando ao boicote de produtos americanos e israelenses como "um passo moral e religioso que ajuda a eliminar a injustiça e impede o apoio a regimes que violam valores sagrados".

O protesto ocorre em meio à indignação generalizada por uma recente profanação do Alcorão nos Estados Unidos. Na semana passada, em Plano, Texas, o candidato republicano ao Senado da Flórida, Jake Lang, provocou condenação após profanar uma cópia do Alcorão durante uma manifestação pública.

O ato atraiu condenação de comunidades muçulmanas, defensores dos direitos humanos e observadores internacionais, que o descreveram como um insulto provocativo às crenças religiosas.

Em uma declaração emitida na terça-feira, o líder do movimento de resistência Ansarullah do Iêmen condenou fortemente o recente insulto ao Sagrado Alcorão, convocando os muçulmanos em todo o mundo a tomar uma posição firme em defesa de suas santidades.

Abdul-Malik al-Houthi descreveu o ato como um crime contra "as maiores santidades religiosas da terra", enfatizando que faz parte de "uma guerra em curso" contra o Islã.

Houthi disse que os repetidos insultos e a guerra suave e dura travada pelo sionismo e seus aliados representam um ato claro de hostilidade em relação ao Islã e aos muçulmanos.

