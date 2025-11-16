Palestina, um novo modelo de resistência das nações contra o imperialismo global

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – O professor Martín Martinelli, docente de História Contemporânea e de História da Ásia e da África na Universidade de Buenos Aires, afirma que os palestinos têm demonstrado uma resistência sem precedentes diante da violência generalizada de Israel — desde a fome planejada até os ataques diretos contra a mídia.

Este escritor argentino e ativista antissionista descreve a Palestina como “o principal eixo do mundo fora da hegemonia ocidental” na luta contra o colonialismo e o apartheid israelenses.

A hegemonia da narrativa oficial israelense está desmoronando

Martinelli atribui a quebra dessa narrativa a três fatores: a onda global de protestos, a divulgação de imagens e testemunhos diretos nas redes sociais e os esforços de diversos países para construir uma narrativa independente. Segundo ele, o termo “genocídio” passou a ter legitimidade midiática e política, sendo reconhecido por acadêmicos, governos e organismos internacionais.

Os movimentos globais e as pressões práticas desafiaram Israel

Sanções, boicotes e greves trabalhistas tornaram-se exemplos concretos de solidariedade global contra o apartheid israelense. A greve do porto italiano, que se transformou em uma paralisação nacional em apoio à Palestina, demonstra como movimentos internacionais podem pressionar o regime israelense, de forma semelhante aos boicotes contra a África do Sul durante o apartheid.

A espiritualidade como parte da resistência

Martínelli considera a espiritualidade um dos pilares da resistência palestina, mas ressalta que o conflito não é religioso, e sim uma luta anticolonial e anti-imperialista. Ele afirma que a narrativa ocidental tenta apresentar o confronto como uma tensão religiosa ou cultural, enquanto a raiz da crise está nas políticas israelenses de segregação e na expansão da influência ocidental na região.

Um momento histórico que pode redefinir o futuro global

Para o professor, este período representa “um ponto de virada histórico”. O declínio da hegemonia ocidental, o despertar da opinião pública e o papel das potências emergentes podem redesenhar o futuro da ordem mundial e o destino da Palestina.

Ele conclui que a resistência palestina não é apenas uma epopeia histórica, mas tornou-se também um modelo para que nações e movimentos fora da hegemonia ocidental enfrentem o capitalismo, o colonialismo e o imperialismo.

