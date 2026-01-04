  1. Home
Sequestro de Maduro tem conotações sionistas, diz presidente interina da Venezuela

5 janeiro 2026 - 01:33
A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, designada pela Câmara Constitucional do Supremo Tribunal da Venezuela, como presidente interina para garantir a “continuidade administrativa” e formar o Conselho de Defesa Nacional do país, afirmou no sábado (3) que o sequestro do presidente Nicolás Maduro tem uma “conotação sionista”.

Em pronunciamento televisionado no final da noite de sábado, Delcy Rodríguez exigiu a libertação imediata de Maduro, o “único presidente da Venezuela” , e de sua esposa, que foram levados para um centro de detenção em Nova York após serem sequestrados. Ela condenou o ataque das forças americanas, afirmando que ele tinha uma “conotação sionista”.

A observação de Rodríguez sobre o ataque ter uma “conotação sionista” aponta para o envolvimento ou influência das forças do regime israelense no ataque terrorista das forças americanas. Rodríguez enfatizou que governos de todo o mundo ficaram chocados com a agressão dos EUA contra o Estado latino-americano, insistindo que “a história e a justiça os farão pagar”.

