Em pronunciamento televisionado no final da noite de sábado, Delcy Rodríguez exigiu a libertação imediata de Maduro, o “único presidente da Venezuela” , e de sua esposa, que foram levados para um centro de detenção em Nova York após serem sequestrados. Ela condenou o ataque das forças americanas, afirmando que ele tinha uma “conotação sionista”.

A observação de Rodríguez sobre o ataque ter uma “conotação sionista” aponta para o envolvimento ou influência das forças do regime israelense no ataque terrorista das forças americanas. Rodríguez enfatizou que governos de todo o mundo ficaram chocados com a agressão dos EUA contra o Estado latino-americano, insistindo que “a história e a justiça os farão pagar”.

...................

308