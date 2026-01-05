  1. Home
  2. Temas Religiosos
  3. Conhecimentos

O impacto do “trabalho útil” e “eficaz” no crescimento de uma sociedade no estilo de vida islâmico

5 janeiro 2026 - 09:53
News ID: 1769635
O impacto do “trabalho útil” e “eficaz” no crescimento de uma sociedade no estilo de vida islâmico

O trabalho “útil” (benéfico e gerador de proveito) e o trabalho “eficaz” (qualificado e orientado por objetivos) são as duas asas que permitem ao ser humano muçulmano voar rumo à perfeição e à felicidade terrena e eterna. O apoio nos ensinamentos do Alcorão Sagrado e na conduta prática e discursiva dos Imames infalíveis, especialmente do,Imam Ali (a.s.), oferece uma orientação clara para institucionalizar esses dois princípios fundamentais no tecido da vida de todo muçulmano. Essa abordagem do trabalho não apenas conduz ao florescimento individual e social, como também desenha uma imagem abrangente e elevada do ser humano responsável, comprometido e construtor.

ABNA Brasil: No Islã, o trabalho e o esforço não são apenas uma necessidade econômica, mas um valor elevado e uma forma de adoração. No estilo de vida islâmico, as atividades cotidianas do ser humano tornam-se valiosas e aperfeiçoadoras quando são “úteis” e “eficazes”. Esses dois conceitos são critérios essenciais para avaliar o lugar e o papel do trabalho na vida individual e social dos muçulmanos.

As dimensões do trabalho útil e eficaz e seus profundos efeitos no estilo de vida islâmico

Primeira parte: O trabalho útil na perspectiva islâmica – benefício e construção

a) Conceito de trabalho útil

“Útil” significa benéfico, proveitoso e construtivo. O trabalho útil é uma atividade que gera um resultado positivo, seja para o indivíduo, para a família ou para a sociedade. O Islã reprova qualquer atividade que não conduza à retidão e ao êxito do ser humano e da coletividade.

O Alcorão Sagrado enfatiza claramente a necessidade de beneficiar os outros na vida. Deus Altíssimo diz:

﴿... فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ...﴾
“Portanto, apressai-vos na prática do bem.” (1)

O Imam Ali (a.s.) afirma sobre a importância de beneficiar os outros:

O melhor das pessoas é aquele que beneficia as pessoas.” (2)

Esse ensinamento demonstra claramente que a excelência do ser humano é medida pelo grau de benefício que ele oferece aos outros. Assim, o trabalho útil, na visão islâmica, é aquele que ultrapassa o interesse pessoal e alcança a coletividade.

b) Dimensões do trabalho útil

  • Dimensão individual: O trabalho útil salva o ser humano da ociosidade, fonte de muitos desvios, e lhe concede identidade, dignidade e senso de autossuficiência.
  • Dimensão familiar: Trabalhar para garantir o sustento lícito e suprir as necessidades da família é uma das maiores virtudes e equivale à luta no caminho de Deus.
  • Dimensão social: A participação na produção, nos serviços, na ciência e na cultura leva ao crescimento da sociedade e à prosperidade da terra.

Segunda parte: O trabalho eficaz na perspectiva islâmica – excelência, propósito e qualidade

a) Conceito de trabalho eficaz

“Eficaz” significa produtivo, influente e orientado por objetivos. O trabalho eficaz não é apenas realizar uma atividade, mas executá-la da melhor forma possível, alcançando o resultado ideal. O Islã enfatiza fortemente a qualidade e a excelência na realização do trabalho.

O Alcorão afirma:

﴿... لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا...﴾
“Para vos provar qual de vós realiza as melhores ações.” (3)

Esse versículo destaca claramente a superioridade da qualidade (“o melhor”), e não da quantidade (“o maior número”), evidenciando a ênfase na eficácia do trabalho.

O Imam Ali (a.s.) diz sobre a importância da excelência no trabalho:

O valor de cada pessoa está naquilo que ela faz bem.” (4)

Essa frase luminosa constitui a base do trabalho eficaz no Islã: o valor do ser humano não está na quantidade do trabalho, mas na qualidade e na competência com que ele o realiza. Ele também afirma:

Não há bem em uma ação sem intenção.
(Ghurar al-Hikam wa Durar al-Kalim)

Isso demonstra que a intenção sincera e a finalidade correta são partes inseparáveis da eficácia do trabalho.

b) Dimensões do trabalho eficaz

  • Excelência e qualidade: O trabalho deve ser realizado com altos padrões, precisão e competência.
  • Objetivo e planejamento: Toda atividade precisa de um objetivo claro e de planejamento; trabalho sem propósito desperdiça tempo e energia.
  • Responsabilidade e compromisso: O senso profundo de responsabilidade diante de si mesmo, dos outros e de Deus garante a eficácia do trabalho.
  • Evitar desperdício: O uso adequado dos recursos e a rejeição do excesso são elementos essenciais do trabalho eficaz.

Terceira parte: O impacto do trabalho útil e eficaz no estilo de vida islâmico

A integração desses dois conceitos na vida cotidiana do muçulmano conduz à formação de um estilo de vida elevado e equilibrado:

  • Sentido e propósito da vida: O trabalho útil e eficaz dá significado à vida e afasta a pessoa da inutilidade e da ociosidade.
  • Crescimento pessoal e autorrealização: O esforço para melhorar a qualidade e a utilidade do trabalho promove o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos.
  • Dignidade e independência econômica: O trabalho lícito e produtivo liberta o ser humano da pobreza e da dependência. O Imam Ali (a.s.) diz:
    Deus ama o profissional honesto e confiável.
  • Serviço à sociedade e prosperidade da terra: O trabalho útil e eficaz contribui para a solução dos problemas sociais e para a construção da sociedade.
  • Satisfação divina e proximidade espiritual: Quando o trabalho é realizado com intenção pura, qualidade e visando a satisfação de Deus, transforma-se em adoração.
  • Impacto na saúde mental: O envolvimento em um trabalho construtivo e satisfatório reduz a ansiedade e a depressão e aumenta o sentimento de utilidade e satisfação com a vida.

O estilo de vida islâmico é ativo, dinâmico e orientado por objetivos. Nele, o trabalho não é apenas um meio de sustento, mas um campo para manifestar valores humanos, servir às pessoas e aproximar-se do Criador.

Notas de rodapé:

  1. Alcorão Sagrado, Surata Al-Má’ida (5), versículo 48.
  2. Ghurar al-Hikam wa Durar al-Kalim, hadith 5001.
  3. Alcorão Sagrado, Surata Al-Mulk (67), versículo 2.
  4. Nahj al-Balaghah, Sabedoria (Hikma) 81.

Tags

Contéudo Relacionado

Your Comment

You are replying to: .
captcha