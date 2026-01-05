O impacto do “trabalho útil” e “eficaz” no crescimento de uma sociedade no estilo de vida islâmico

ABNA Brasil: No Islã, o trabalho e o esforço não são apenas uma necessidade econômica, mas um valor elevado e uma forma de adoração. No estilo de vida islâmico, as atividades cotidianas do ser humano tornam-se valiosas e aperfeiçoadoras quando são “úteis” e “eficazes”. Esses dois conceitos são critérios essenciais para avaliar o lugar e o papel do trabalho na vida individual e social dos muçulmanos.

As dimensões do trabalho útil e eficaz e seus profundos efeitos no estilo de vida islâmico

Primeira parte: O trabalho útil na perspectiva islâmica – benefício e construção

a) Conceito de trabalho útil

“Útil” significa benéfico, proveitoso e construtivo. O trabalho útil é uma atividade que gera um resultado positivo, seja para o indivíduo, para a família ou para a sociedade. O Islã reprova qualquer atividade que não conduza à retidão e ao êxito do ser humano e da coletividade.

O Alcorão Sagrado enfatiza claramente a necessidade de beneficiar os outros na vida. Deus Altíssimo diz:

﴿... فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ...﴾

“Portanto, apressai-vos na prática do bem.” (1)

O Imam Ali (a.s.) afirma sobre a importância de beneficiar os outros:

“O melhor das pessoas é aquele que beneficia as pessoas.” (2)

Esse ensinamento demonstra claramente que a excelência do ser humano é medida pelo grau de benefício que ele oferece aos outros. Assim, o trabalho útil, na visão islâmica, é aquele que ultrapassa o interesse pessoal e alcança a coletividade.

b) Dimensões do trabalho útil

Dimensão individual: O trabalho útil salva o ser humano da ociosidade, fonte de muitos desvios, e lhe concede identidade, dignidade e senso de autossuficiência.

O trabalho útil salva o ser humano da ociosidade, fonte de muitos desvios, e lhe concede identidade, dignidade e senso de autossuficiência. Dimensão familiar: Trabalhar para garantir o sustento lícito e suprir as necessidades da família é uma das maiores virtudes e equivale à luta no caminho de Deus.

Trabalhar para garantir o sustento lícito e suprir as necessidades da família é uma das maiores virtudes e equivale à luta no caminho de Deus. Dimensão social: A participação na produção, nos serviços, na ciência e na cultura leva ao crescimento da sociedade e à prosperidade da terra.

Segunda parte: O trabalho eficaz na perspectiva islâmica – excelência, propósito e qualidade

a) Conceito de trabalho eficaz

“Eficaz” significa produtivo, influente e orientado por objetivos. O trabalho eficaz não é apenas realizar uma atividade, mas executá-la da melhor forma possível, alcançando o resultado ideal. O Islã enfatiza fortemente a qualidade e a excelência na realização do trabalho.

O Alcorão afirma:

﴿... لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا...﴾

“Para vos provar qual de vós realiza as melhores ações.” (3)

Esse versículo destaca claramente a superioridade da qualidade (“o melhor”), e não da quantidade (“o maior número”), evidenciando a ênfase na eficácia do trabalho.

O Imam Ali (a.s.) diz sobre a importância da excelência no trabalho:

“O valor de cada pessoa está naquilo que ela faz bem.” (4)

Essa frase luminosa constitui a base do trabalho eficaz no Islã: o valor do ser humano não está na quantidade do trabalho, mas na qualidade e na competência com que ele o realiza. Ele também afirma:

“Não há bem em uma ação sem intenção.”

(Ghurar al-Hikam wa Durar al-Kalim)

Isso demonstra que a intenção sincera e a finalidade correta são partes inseparáveis da eficácia do trabalho.

b) Dimensões do trabalho eficaz

Excelência e qualidade: O trabalho deve ser realizado com altos padrões, precisão e competência.

O trabalho deve ser realizado com altos padrões, precisão e competência. Objetivo e planejamento: Toda atividade precisa de um objetivo claro e de planejamento; trabalho sem propósito desperdiça tempo e energia.

Toda atividade precisa de um objetivo claro e de planejamento; trabalho sem propósito desperdiça tempo e energia. Responsabilidade e compromisso: O senso profundo de responsabilidade diante de si mesmo, dos outros e de Deus garante a eficácia do trabalho.

O senso profundo de responsabilidade diante de si mesmo, dos outros e de Deus garante a eficácia do trabalho. Evitar desperdício: O uso adequado dos recursos e a rejeição do excesso são elementos essenciais do trabalho eficaz.

Terceira parte: O impacto do trabalho útil e eficaz no estilo de vida islâmico

A integração desses dois conceitos na vida cotidiana do muçulmano conduz à formação de um estilo de vida elevado e equilibrado:

Sentido e propósito da vida: O trabalho útil e eficaz dá significado à vida e afasta a pessoa da inutilidade e da ociosidade.

O trabalho útil e eficaz dá significado à vida e afasta a pessoa da inutilidade e da ociosidade. Crescimento pessoal e autorrealização: O esforço para melhorar a qualidade e a utilidade do trabalho promove o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos.

O esforço para melhorar a qualidade e a utilidade do trabalho promove o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos. Dignidade e independência econômica: O trabalho lícito e produtivo liberta o ser humano da pobreza e da dependência. O Imam Ali (a.s.) diz:

“ Deus ama o profissional honesto e confiável. ”

O trabalho lícito e produtivo liberta o ser humano da pobreza e da dependência. O Imam Ali (a.s.) diz: “ ” Serviço à sociedade e prosperidade da terra: O trabalho útil e eficaz contribui para a solução dos problemas sociais e para a construção da sociedade.

O trabalho útil e eficaz contribui para a solução dos problemas sociais e para a construção da sociedade. Satisfação divina e proximidade espiritual: Quando o trabalho é realizado com intenção pura, qualidade e visando a satisfação de Deus, transforma-se em adoração.

Quando o trabalho é realizado com intenção pura, qualidade e visando a satisfação de Deus, transforma-se em adoração. Impacto na saúde mental: O envolvimento em um trabalho construtivo e satisfatório reduz a ansiedade e a depressão e aumenta o sentimento de utilidade e satisfação com a vida.

O estilo de vida islâmico é ativo, dinâmico e orientado por objetivos. Nele, o trabalho não é apenas um meio de sustento, mas um campo para manifestar valores humanos, servir às pessoas e aproximar-se do Criador.

