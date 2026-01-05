O impacto do “trabalho útil” e “eficaz” no crescimento de uma sociedade no estilo de vida islâmico

ABNA Brasil: No Islã, o trabalho e o esforço não são apenas uma necessidade econômica, mas um valor elevado e uma forma de adoração. No estilo de vida islâmico, as atividades cotidianas do ser humano tornam-se valiosas e aperfeiçoadoras quando são “úteis” e “eficazes”. Esses dois conceitos são critérios essenciais para avaliar o lugar e o papel do trabalho na vida individual e social dos muçulmanos.
As dimensões do trabalho útil e eficaz e seus profundos efeitos no estilo de vida islâmico
Primeira parte: O trabalho útil na perspectiva islâmica – benefício e construção
a) Conceito de trabalho útil
“Útil” significa benéfico, proveitoso e construtivo. O trabalho útil é uma atividade que gera um resultado positivo, seja para o indivíduo, para a família ou para a sociedade. O Islã reprova qualquer atividade que não conduza à retidão e ao êxito do ser humano e da coletividade.
O Alcorão Sagrado enfatiza claramente a necessidade de beneficiar os outros na vida. Deus Altíssimo diz:
﴿... فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ...﴾
“Portanto, apressai-vos na prática do bem.” (1)
O Imam Ali (a.s.) afirma sobre a importância de beneficiar os outros:
“O melhor das pessoas é aquele que beneficia as pessoas.” (2)
Esse ensinamento demonstra claramente que a excelência do ser humano é medida pelo grau de benefício que ele oferece aos outros. Assim, o trabalho útil, na visão islâmica, é aquele que ultrapassa o interesse pessoal e alcança a coletividade.
b) Dimensões do trabalho útil
- Dimensão individual: O trabalho útil salva o ser humano da ociosidade, fonte de muitos desvios, e lhe concede identidade, dignidade e senso de autossuficiência.
- Dimensão familiar: Trabalhar para garantir o sustento lícito e suprir as necessidades da família é uma das maiores virtudes e equivale à luta no caminho de Deus.
- Dimensão social: A participação na produção, nos serviços, na ciência e na cultura leva ao crescimento da sociedade e à prosperidade da terra.
Segunda parte: O trabalho eficaz na perspectiva islâmica – excelência, propósito e qualidade
a) Conceito de trabalho eficaz
“Eficaz” significa produtivo, influente e orientado por objetivos. O trabalho eficaz não é apenas realizar uma atividade, mas executá-la da melhor forma possível, alcançando o resultado ideal. O Islã enfatiza fortemente a qualidade e a excelência na realização do trabalho.
O Alcorão afirma:
﴿... لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا...﴾
“Para vos provar qual de vós realiza as melhores ações.” (3)
Esse versículo destaca claramente a superioridade da qualidade (“o melhor”), e não da quantidade (“o maior número”), evidenciando a ênfase na eficácia do trabalho.
O Imam Ali (a.s.) diz sobre a importância da excelência no trabalho:
“O valor de cada pessoa está naquilo que ela faz bem.” (4)
Essa frase luminosa constitui a base do trabalho eficaz no Islã: o valor do ser humano não está na quantidade do trabalho, mas na qualidade e na competência com que ele o realiza. Ele também afirma:
“Não há bem em uma ação sem intenção.”
(Ghurar al-Hikam wa Durar al-Kalim)
Isso demonstra que a intenção sincera e a finalidade correta são partes inseparáveis da eficácia do trabalho.
b) Dimensões do trabalho eficaz
- Excelência e qualidade: O trabalho deve ser realizado com altos padrões, precisão e competência.
- Objetivo e planejamento: Toda atividade precisa de um objetivo claro e de planejamento; trabalho sem propósito desperdiça tempo e energia.
- Responsabilidade e compromisso: O senso profundo de responsabilidade diante de si mesmo, dos outros e de Deus garante a eficácia do trabalho.
- Evitar desperdício: O uso adequado dos recursos e a rejeição do excesso são elementos essenciais do trabalho eficaz.
Terceira parte: O impacto do trabalho útil e eficaz no estilo de vida islâmico
A integração desses dois conceitos na vida cotidiana do muçulmano conduz à formação de um estilo de vida elevado e equilibrado:
- Sentido e propósito da vida: O trabalho útil e eficaz dá significado à vida e afasta a pessoa da inutilidade e da ociosidade.
- Crescimento pessoal e autorrealização: O esforço para melhorar a qualidade e a utilidade do trabalho promove o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos.
- Dignidade e independência econômica: O trabalho lícito e produtivo liberta o ser humano da pobreza e da dependência. O Imam Ali (a.s.) diz:
“Deus ama o profissional honesto e confiável.”
- Serviço à sociedade e prosperidade da terra: O trabalho útil e eficaz contribui para a solução dos problemas sociais e para a construção da sociedade.
- Satisfação divina e proximidade espiritual: Quando o trabalho é realizado com intenção pura, qualidade e visando a satisfação de Deus, transforma-se em adoração.
- Impacto na saúde mental: O envolvimento em um trabalho construtivo e satisfatório reduz a ansiedade e a depressão e aumenta o sentimento de utilidade e satisfação com a vida.
O estilo de vida islâmico é ativo, dinâmico e orientado por objetivos. Nele, o trabalho não é apenas um meio de sustento, mas um campo para manifestar valores humanos, servir às pessoas e aproximar-se do Criador.
Notas de rodapé:
- Alcorão Sagrado, Surata Al-Má’ida (5), versículo 48.
- Ghurar al-Hikam wa Durar al-Kalim, hadith 5001.
- Alcorão Sagrado, Surata Al-Mulk (67), versículo 2.
- Nahj al-Balaghah, Sabedoria (Hikma) 81.
