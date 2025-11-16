Milhares de sionistas protestam em Tel Aviv

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – De acordo com relatos locais, os manifestantes pediram uma investigação oficial sobre os eventos da operação, incluindo a captura de dezenas de cidadãos israelenses.

Segundo a agência Mehr, o protesto ocorreu na véspera de uma reunião do gabinete destinada a discutir a criação de tal comissão, destacando a crescente pressão popular sobre as autoridades governamentais.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu havia anteriormente se oposto à iniciativa no Knesset, afirmando que a maioria dos israelenses não apoiava a medida. No entanto, pesquisas recentes mostram o contrário, indicando que cerca de 60% da população é favorável ao estabelecimento de uma comissão investigativa.

Impulsionando ainda mais o movimento, a Suprema Corte de Israel emitiu na semana passada uma decisão orientando o gabinete a revisar o caso, reforçando as demandas por responsabilização.

