Maduro pede ao povo americano que rejeite a guerra de Trump no Caribe

17 novembro 2025 - 00:31
News ID: 1751077
O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, liderou o encerramento do encontro internacional de juristas que apelaram ao respeito pelo direito internacional, em um hotel em Caracas, onde mais de 100 juristas de 36 países debateram durante dois dias como impedir a violação do direito internacional pelos Estados Unidos.

O presidente Maduro concentrou seu discurso em uma mensagem para o povo americano e relembrou o massacre sionista em Gaza. Maduro pediu paz, afirmando que este momento de agressão dos EUA é um dos mais complexos da história da América Latina.

O presidente venezuelano detalhou as ameaças do novo fascismo no mundo e apelou à consciência do povo. Maduro confirmou durante esta reunião que seu governo e todo o Estado venezuelano promoverão ações judiciais contra aqueles que violam o direito internacional com as contínuas agressões no Mar do Caribe.

