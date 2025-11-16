Maduro pede ao povo americano que rejeite a guerra de Trump no Caribe

O presidente Maduro concentrou seu discurso em uma mensagem para o povo americano e relembrou o massacre sionista em Gaza. Maduro pediu paz, afirmando que este momento de agressão dos EUA é um dos mais complexos da história da América Latina.

O presidente venezuelano detalhou as ameaças do novo fascismo no mundo e apelou à consciência do povo. Maduro confirmou durante esta reunião que seu governo e todo o Estado venezuelano promoverão ações judiciais contra aqueles que violam o direito internacional com as contínuas agressões no Mar do Caribe.

