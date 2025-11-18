Comportamentos Nutricionais Corretos na Perspetiva do Islã

ABNA Brasil: Na era da informação, estamos submersos num oceano de dados nutricionais; contamos calorias, medimos gramas de proteína e preocupamo-nos com a falta de vitaminas. Mas nesta obsessão moderna pelo "o que comer", muitas vezes esquecemo-nos de uma sabedoria profunda: "o como comer".

Os ensinamentos islâmicos veem a nutrição não como uma equação química, mas como um processo holístico no qual a etiqueta e a consciência são tão importantes quanto o próprio alimento. Estes ensinamentos formam um sistema abrangente centrado na saúde que pode ser aplicado no estilo de vida moderno para promover o bem-estar.

Princípios fundamentais como a moderação no consumo, o rigoroso cumprimento da higiene, a atenção à temporalidade e à combinação dos alimentos, e a consciência dos efeitos psico-espirituais dos alimentos fornecem um quadro completo para uma vida saudável. A notável convergência entre muitas destas recomendações tradicionais e as descobertas da ciência médica e da nutrição moderna atesta a profunda sabedoria prática inerente a estes ensinamentos, que são totalmente aplicáveis e defensáveis na atualidade.

Seis Princípios Nutricionais Islâmicos para uma Vida Consciente

1. A Primeira Regra: Para a Saúde, Beba Menos Água!

Esta recomendação parece completamente revolucionária no mundo de hoje, onde se fala em beber oito copos de água por dia: evite beber água em excesso. Enquanto a cultura moderna de saúde promove a hidratação contínua, as narrações islâmicas, com uma visão mais atenta, consideram o excesso no consumo de água como a raiz de muitas doenças.

Imam al-Ṣādiq (A.S.):

"Acautela-te de beber muita água, pois beber muita água é a causa de todas as dores." (1)

O ponto chave nesta perspetiva é a distinção entre saciar a sede e beber por hábito. A intenção não é suportar a sede, mas ouvir a necessidade real do corpo. Do ponto de vista da fisiologia moderna, esta recomendação é digna de consideração: beber muita água, especialmente durante as refeições, não dilui os ácidos digestivos e perturba o processo de digestão?

Ou talvez esta orientação se refira à redução da pressão sobre os rins? Este ensinamento é complementado por outra recomendação: "Não beba água se não tiver sede, e se tiver sede de beber água, beba-a em pouca quantidade." (2) Além disso, evitar beber água após alimentos gordurosos, que "excita a dor", revela mais uma camada desta sabedoria perspicaz.

2. A Segunda Regra: De Pé ou Sentado? O Momento de Beber Água É Determinante 🧍

Uma das instruções mais surpreendentes é a diferença existente entre beber água durante o dia e durante a noite. Esta perspetiva demonstra que até a nossa postura física durante uma ação simples pode influenciar a saúde.

Imam al-Ṣādiq (A.S.):

"Beber água de pé durante o dia causa o aumento da transpiração e o aumento da força corporal." (3)

Imam al-Ṣādiq (A.S.):

"Beber água de pé à noite gera a bílis amarela (zard āb) no corpo." (4)

Esta distinção surpreendente é indicativa de uma consciência profunda dos ritmos circadianos do corpo. Do ponto de vista da ciência atual, pode-se analisar que o corpo está em estado ativo (sistema nervoso simpático) durante o dia e em estado de repouso e reparação (sistema parassimpático) à noite. Esta recomendação sugere uma compreensão intuitiva de como a postura corporal pode afetar os processos metabólicos nestes dois estados diferentes.

3. A Terceira Regra: O Seu Estômago É uma Casa de Três Partes, Não um Armazém! 🍎

A "alimentação moderada" e o evitar encher o estômago são o princípio fundamental da saúde física na medicina islâmica. Um estômago cheio causa pressão no diafragma e perturba a respiração e a digestão.

{مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَآءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ؛ فَإِنْ کَانَ وَ لَا بُدَّ فَثُلْثٌ لِطَعَامِهِ وَ ثُلْثٌ لِشَرَابِهِ وَ ثُلْثٌ لِنَفَسِه}

Numa linguagem moderna: "O ser humano não enche recipiente pior do que o seu estômago. Mas se for inevitável comer, então que um terço [da sua capacidade] seja para a comida, um terço para a bebida e um terço para a sua respiração." (5)

Esta poderosa estratégia, que está também em linha com a primeira regra (beber menos água), é uma manifestação de um princípio mais abrangente: evitar sobrecarregar os sistemas do corpo. Ao deixar uma parte do estômago vazia, não só o sistema digestivo pode funcionar de forma ideal, como também a energia do corpo é preservada para funções mais elevadas, como o pensamento e a concentração. Esta é a verdade refletida na narração: "Quem diminui a sua comida, o seu pensamento torna-se puro."

4. A Quarta Regra: Carne; A Linha Fina Entre o Bom Humor e a Dureza de Coração

Esta regra é uma obra-prima no princípio do "Equilíbrio"; um conceito chave na filosofia islâmica que evita o extremismo em qualquer assunto. Nos ensinamentos islâmicos, a carne é louvada como fonte de força e bom humor, e o seu consumo excessivo é considerado um fator de dureza de coração (qaswat-e qalb).

Imam al-Ṣādiq (A.S.):

"Quem deixar de comer carne por quarenta dias, o seu temperamento tornar-se-á mau e feio." (6)

Profeta do islam (S.A.W.):

"Quem comer carne por quarenta dias (consecutivos), o seu coração tornar-se-á duro." (7)

Estas duas narrações, aparentemente contraditórias, guiam-nos para um ponto preciso no meio deste espectro. A mensagem não é que a carne é boa ou má; é que o seu efeito depende da quantidade e da continuidade do consumo. Esta visão considera o alimento não apenas como uma substância para a sobrevivência, mas como um fator que afeta a psique e a moral do ser humano. A solução sugerida nas narrações, ou seja, consumi-la uma vez a cada três dias, é uma instrução prática para usufruir dos seus benefícios e evitar os males do excesso.

5. A Quinta Regra: Não Beba de um Recipiente com Bordo Quebrado!

Esta instrução é um exemplo brilhante das práticas de saúde pública na era pré-moderna. Uma recomendação precisa proíbe-nos de beber água do bordo quebrado ou da asa do recipiente. A razão é uma combinação inteligente de sabedoria prática e metáfora espiritual.

Imam al-Ṣādiq (A.S.):

"Não beba água da asa do cântaro ou do seu bordo quebrado, pois é o local onde Satanás bebe água," e alguns disseram que o significado é o centro de concentração de germes.

Isto é uma genialidade psicológica. Um princípio científico válido — que a cerâmica rachada e quebrada é um local de acumulação de bactérias — é codificado sob a forma de uma metáfora memorável.

6. A Sexta Regra: Começar e Terminar a Refeição com Sal

Este é um dos rituais mais simples e, ao mesmo tempo, mais significativos da mesa: começar e terminar a refeição provando um pouco de sal. Esta tradição, para além do sabor, cria um quadro consciente para a refeição. Do ponto de vista fisiológico, talvez esta ação ajude a preparar o sistema digestivo para a digestão, estimulando as glândulas salivares. Mas do ponto de vista simbólico, o sal é há muito tempo um elemento de purificação e pureza. Assim, uma pitada de sal transforma o início e o fim da refeição num ritual intencional e consciente.

Na visão sábia da medicina islâmica, a nutrição é um processo que abrange o corpo e a alma simultaneamente. Estes rituais elevam o ato de comer de uma mera ação biológica para um exercício diário de consciência, gratidão e saúde holística. Eles lembram-nos que "como" comemos é tão crucial quanto "o que" comemos. Estas regras não são apenas instruções; são ferramentas para praticar a atenção plena (mindfulness) e criar uma ligação mais profunda com o corpo, a fé e o alimento que nos mantém vivos.

Notas de Rodapé: