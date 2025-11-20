Padre palestino diz que planos dos EUA para Gaza vão fracassar

O padre palestino, Manuel Musallam, membro do Comitê Islâmico-Cristão para o Apoio a Jerusalém e aos Lugares Sagrados, afirmou na segunda-feira (17) que as iniciativas internacionais relativas à Faixa de Gaza visam enfraquecer e desarmar a resistência palestina, declarando que tais esforços estão “fadados ao fracasso”.
Musallam afirmou que as armas da resistência palestina “não serão confiscadas por ninguém — nem pelos Estados Unidos, nem por ninguém”, argumentando que “Israel”, e não Gaza, deveria ser colocado sob tutela internacional “pelos crimes de guerra e genocídio cometidos contra o povo palestino”.
Ele acrescentou que os palestinos “não confiam nos Estados Unidos, na Europa ou em alguns regimes árabes”, enfatizando que “Israel” não conseguiu alcançar a segurança “por meio da força militar” após dois anos de guerra. A verdadeira segurança, disse ele, “só pode ser alcançada pelo reconhecimento dos direitos do povo palestino, não pela força e pela morte”.
