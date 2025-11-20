Israel submete crianças palestinas detidas à “destruição física e psicológica”

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Em um comunicado conjunto por ocasião do Dia Mundial da Criança, a Comissão de Assuntos dos Detidos e Ex-Detidos, a Sociedade dos Prisioneiros Palestinos e a Addameer informaram nesta quinta-feira que mais de 1.630 menores foram detidos na Cisjordânia ocupada desde o início da guerra em Gaza.

Atualmente, cerca de 350 crianças — incluindo duas meninas — permanecem em prisões israelenses, enquanto mais de 90 estão sob detenção administrativa, sem qualquer acusação formal, segundo as organizações.

Os grupos afirmam que os menores enfrentam “tortura, fome, crimes médicos, saqueio sistemático e diversas privações”, sendo tratados como uma “ameaça à segurança”, em vez de receberem a proteção e o cuidado garantidos a todas as crianças.

