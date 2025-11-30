África do Sul assinala o Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino em Pretória

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Segundo a Yaffa News Network, a cerimônia contou com a presença de uma delegação representante do presidente palestino Mahmoud Abbas, liderada por Sabri Sidam, membro do Comitê Central do Fatah e seu vice-secretário. Também participaram a embaixadora da Palestina na África do Sul, Hanan Jarrar, altas autoridades do governo e do Parlamento, chefes e membros de missões diplomáticas árabes e estrangeiras, representantes de comitês de solidariedade e diversas organizações da sociedade civil.

O evento chamou a atenção da liderança política sul-africana, reafirmando o apoio histórico e firme do país à causa palestina. A comemoração coincidiu ainda com os 60 anos de solidariedade entre as duas nações e os 30 anos desde o estabelecimento das relações diplomáticas formais.

Em seu discurso, Sabri Sidam transmitiu as saudações do presidente e da liderança palestina ao presidente, ao governo e ao povo da África do Sul, descrevendo o país como “gêmeo do povo palestino na luta e na memória compartilhada por liberdade e justiça”. Ele elogiou as posições firmes da África do Sul e seu apoio histórico e fundamentado à Palestina.

Vários oradores dirigiram-se ao público. A embaixadora Hanan Jarrar destacou o profundo significado humanitário da ocasião e enfatizou a determinação inabalável do povo palestino em alcançar liberdade e independência.

Representando o governo sul-africano, Andreas Neill, chefe de um centro das Nações Unidas, destacou o nível sem precedentes de solidariedade internacional com a Palestina. Ele expressou esperança e orgulho em poder visitar a Palestina após sua libertação e recordou encontros anteriores com o falecido líder palestino Yasser Arafat e com outros dirigentes do Fatah, incluindo o prisioneiro Marwan Barghouti.

O programa contou com a exibição de um documentário que retratava o sofrimento do povo palestino, além de apresentações artísticas e atos de solidariedade.

A visita de Sabri Sidam à África do Sul continuará com uma série de atividades políticas e públicas destinadas a fortalecer as relações bilaterais e ampliar a solidariedade internacional com a Palestina, em meio aos crescentes desafios regionais e globais.

