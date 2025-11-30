Manifestações em massa pró-Palestina em Paris exigem cessar-fogo permanente em Gaza

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Manifestações de grande escala foram realizadas neste sábado em Paris em apoio ao povo palestino em Gaza, coincidindo com o Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino das Nações Unidas.

Segundo a agência Mehr, os protestos reuniram multidões em vários pontos da capital francesa, com participantes carregando cartazes e entoando slogans que denunciavam a ocupação israelense da Faixa de Gaza e expressavam solidariedade ao povo palestino. Os manifestantes também rejeitaram as políticas de Israel nos territórios ocupados, incluindo a construção de assentamentos e a continuidade das operações militares.

Os organizadores da manifestação ressaltaram a necessidade de proteger os direitos do povo palestino conforme o direito internacional, em especial o direito à autodeterminação, o direito de os refugiados retornarem à sua terra natal e o fim imediato da ocupação e da expansão dos assentamentos. Eles também defenderam a imposição de sanções contra Israel e exigiram o estabelecimento de um cessar-fogo permanente em Gaza.

As manifestações evidenciaram a crescente indignação pública diante da guerra em curso em Gaza e refletiram o aumento da pressão internacional por um fim ao conflito e pela responsabilização pelas violações do direito internacional.

