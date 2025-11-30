Abna Brasil: A Semana do Basij é, na verdade, uma oportunidade para apresentar o grande movimento que foi estabelecido neste país pelo falecido e venerável Imã [Khomeini], e este movimento, nesta região islâmica e religiosa, tornar-se-á, se Deus quiser, um modelo e um guia para outras nações. Esta declaração sábia do Líder Supremo [Aiatolá Khamenei] revela a profundidade e a amplitude conceitual da instituição Basij no sistema de pensamento da Revolução Islâmica.

Basij: Manifestação da Vontade Popular na Revolução Islâmica

O Basij (Força de Mobilização), como uma instituição popular e nascida do cerne da sociedade, é, na verdade, a personificação tangível do slogan "Todos Juntos" na Revolução Islâmica. O Imã Khomeini ao fundar esta instituição, criou uma capacidade inigualável no sistema da República Islâmica, que conseguiu demonstrar o poder e a glória do Irã Islâmico nas condições mais críticas, especialmente durante a Defesa Sagrada (Guerra Irã-Iraque). O Basij não é apenas uma organização militar, mas sim uma manifestação da participação pública em todas as esferas científicas, culturais, sociais e econômicas.

Basij: Modelo de Resistência e Autoconfiança no Mundo Islâmico

A frase do Líder Supremo da Revolução aponta corretamente que este grande movimento pode servir de modelo e guia para as outras nações da região. No mundo de hoje, onde a arrogância global busca dominar os países independentes, o Basij oferece um modelo de resistência popular baseado na fé, na unidade e na autoconfiança. A experiência bem-sucedida do Irã em confrontar as conspirações dos inimigos através da mobilização geral contém lições valiosas para as nações muçulmanas.

O Basij em Várias Esferas: Da Ciência à Cultura

Hoje, o Basij não se limita mais à esfera militar. A presença dos Basijis (membros do Basij) nos campos científicos, a conquista de tecnologias avançadas, as atividades culturais e de Jihād nas regiões carentes, tudo isso demonstra a dinâmica e a transformação contínua desta instituição revolucionária. O Basij Estudantil, o Basij de Professores, o Basij de Médicos e outras classes são a prova de que o Basij conseguiu penetrar em todos os níveis da sociedade e mobilizar as capacidades nacionais.

Semana do Basij: Uma Oportunidade para Reexaminar Conceitos Puros

A Semana do Basij é uma oportunidade para revisar as conquistas desta grande instituição e redefinir o seu papel nas novas condições globais. Esta semana deve ser um momento para uma maior elucidação da filosofia da existência do Basij e para a transmissão dos seus valores puros para a nova geração. Homenagear o Basij não é apenas um ritual, mas sim manter vivo o espírito de sacrifício, abnegação e responsabilidade perante o sistema islâmico.

O Basij, como o precioso legado do falecido Imam e a manifestação da vontade da nação iraniana, terá um papel decisivo no destino do país, não apenas no passado, mas também no presente e no futuro. Tal como sublinhado pelo Líder Supremo, este modelo popular e religioso pode ser um guia para outras nações muçulmanas. A continuidade do caminho do Basij significa a preservação do espírito revolucionário, do Jihād e da não-dependência dos inimigos, o que garantirá a honra e a glória do Irã Islâmico na arena internacional.