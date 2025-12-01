O amor por Fátima al-Zahra (s.a.): fundamento de orientação e salvação

News ID: 1756559

O amor pelos Ahlul Bayt (que a paz esteja com todos eles), especialmente por Sua Excelência Fátima al-Zahra (que a paz esteja com ela) — cujo afeto o Sagrado Alcorão apresenta como a recompensa pela missão profética — constitui uma força que conduz o ser humano a seguir a conduta e o exemplo dessas nobres personalidades, sendo o caminho mais seguro para o crescimento espiritual e para trilhar a Senda Reta (Sirat al-Mustaqim).