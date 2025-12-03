Ayatollah Khamenei Descreve Expressões do Alcorão sobre Mulheres como 'As Mais Elevadas e Progressistas'

O Líder da Revolução Islâmica, Ayatollah Seyed Ali Khamenei, discursou para milhares de mulheres e meninas de todo o Irã em Teerã na quarta-feira, 3 de dezembro de 2025.

O Ayatollah Seyed Ali Khamenei disse a milhares de mulheres e meninas de todo o Irã que o Islã concede às mulheres um status muito alto e exaltado e direitos iguais aos homens na vida social e política, condenando a "cultura ocidental corrupta" em relação às mulheres.

"As expressões do Alcorão em relação à identidade e caráter das mulheres são as mais elevadas e progressistas", disse o Aiatolá Khamenei em um encontro em Teerã na quarta-feira.

Em um discurso citando as qualidades de Fátima al-Zahra (que a paz esteja com ela), a amada filha do Profeta Muhammad (que a paz esteja com ele), o Aiatolá Khamenei disse que a mulher iraniana "aprende lições de tal sol".

O Líder descreveu Fátima como "um ser humano exaltado adornado com as mais altas qualidades em todas as arenas", incluindo adoração e humildade, altruísmo e sacrifício pelo povo, resiliência nas dificuldades e tribulações, defesa corajosa dos direitos dos oprimidos, elucidação e esclarecimento de verdades, compreensão e ação política, cuidados domésticos, gestão da casa e criação de filhos, e participação em eventos significativos da história islâmica inicial.

"A mulher iraniana, graças a Deus, recebe orientação e lições de tal sol, que, segundo o Profeta, é a líder de todas as mulheres em todos os tempos, e se move de acordo com seus objetivos", disse ele.

Ele disse que mulheres e homens no Islã têm "papéis iguais na vida e história da humanidade" e "oportunidade igual de alcançar perfeições espirituais", acrescentando que aqueles que entendem mal a religião ou a rejeitam "estão em contradição" com esses princípios.

"No Islã, em atividades sociais, negócios, atividade política, obtenção da maioria dos cargos governamentais e em outras arenas, as mulheres têm direitos iguais aos homens, e na conduta espiritual e esforços individuais e públicos, o caminho para seu avanço está aberto", disse o Aiatolá Khamenei.

O Ayatollah Khamenei criticou a cultura ocidental, dizendo: "A cultura ocidental e capitalista corrupta é completamente rejeitada da perspectiva do Islã."

O Líder disse que as limitações islâmicas sobre interação de gênero, vestimenta e modéstia visam preservar a dignidade das mulheres e controlar desejos sexuais perigosos e poderosos, acrescentando que a cultura ocidental não presta atenção a tais questões.

"No Islã, para preservar a dignidade das mulheres e controlar desejos sexuais muito fortes e perigosos, há limitações e regras em relação à 'interação entre mulheres e homens, vestimenta de mulheres e homens, hijab das mulheres e incentivo ao casamento', que estão inteiramente alinhadas com a natureza das mulheres e os interesses e necessidades reais da sociedade; enquanto o controle de desejos sexuais infinitos e destrutivos na cultura ocidental é completamente ignorado."

O Líder descreveu homens e mulheres no Islã como "dois elementos equilibrados com muitas semelhanças e algumas diferenças decorrentes do corpo e da natureza".

"Esses dois elementos complementares desempenham um papel na gestão da sociedade humana, continuação da raça humana, avanço da civilização, atendimento às necessidades sociais e gestão da vida", disse ele.

Entre os direitos das mulheres, ele citou justiça no comportamento social e familiar, segurança, dignidade e respeito, e igualdade de salários no mesmo trabalho, bem como seguro para mulheres trabalhadoras e provisões especiais de licença.

O Ayatollah Khamenei disse que formar uma família é um dos papéis mais importantes. "Ao contrário da negligência da instituição familiar na cultura ocidental equivocada, no Islã, para 'mulheres, homens e crianças' como elementos que formam a família, direitos recíprocos e específicos foram estabelecidos", acrescentou.

O Ayatollah Khamenei contrastou as visões islâmica e capitalista sobre as mulheres.

"No Islã, as mulheres têm independência, capacidade, identidade e possibilidade de avanço, mas a perspectiva capitalista subordina e absorve a identidade da mulher no homem e não respeita a dignidade das mulheres, tratando-as como ferramentas materiais e objetos de desejo. As gangues criminosas que recentemente causaram muita comoção nos EUA são resultado dessa visão", disse ele.

O Líder criticou a destruição da estrutura familiar e danos como crianças sem pai, taxas familiares reduzidas, gangues que visam meninas jovens e a crescente promoção da imoralidade sexual em nome da liberdade como pecados maiores da cultura capitalista nos últimos um ou dois séculos.

"O capitalismo ocidental chama enganosamente essa vasta gama de transgressões de 'liberdade', e até usa esse termo em nosso país, enquanto isso não é liberdade, mas escravidão", acrescentou.

O Ayatollah Khamenei disse que, apesar da insistência do Ocidente em exportar sua cultura falha para o mundo inteiro, alegando que certas restrições sobre as mulheres, incluindo o hijab, impedem seu progresso, "a República Islâmica refutou essa lógica falsa e mostrou que uma mulher muçulmana, comprometida com a cobertura islâmica, pode se mover e desempenhar papéis em todas as arenas, mais do que outras."

O Líder elogiou conquistas sem precedentes das mulheres iranianas em ciência, esportes, pensamento, pesquisa, política, atividades sociais, saúde, expectativa de vida e apoio voluntário, incluindo assistência às esposas de mártires honrados.

"O Irã nunca teve em sua história nem um centésimo desse número de mulheres instruídas, pensantes e com opinião, e foi a República Islâmica que possibilitou o avanço das mulheres em todos os principais campos."

O Aiatolá Khamenei advertiu a mídia contra a promoção de visões capitalistas ocidentais sobre as mulheres, dizendo que ao discutir hijab, vestimenta feminina e cooperação entre homens e mulheres, a mídia doméstica não deve repetir ou destacar perspectivas ocidentais, mas sim apresentar a visão islâmica profunda e eficaz dentro do país e em fóruns internacionais.

"Esta é a melhor maneira de promover o Islã e atrairá muitas pessoas ao redor do mundo, especialmente mulheres, para ele", disse o Líder.

