  1. Home
  2. serviço
  3. Mundo

Tensões crescentes sobre projeto habitacional muçulmano no Texas

4 dezembro 2025 - 17:59
News ID: 1757775
Tensões crescentes sobre projeto habitacional muçulmano no Texas

Os republicanos do Texas vêm se opondo com veemência ao projeto residencial “The Meadow”, embora investigações oficiais não tenham encontrado qualquer violação.

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Uma proposta para desenvolver uma comunidade residencial de 400 acres, vinculada ao East Plano Islamic Center, nas proximidades de Dallas — agora conhecida como “The Meadow” — tem sido alvo de duras críticas por parte de políticos republicanos do Texas, mesmo antes de entrar na fase de licenciamento ou iniciar qualquer atividade de construção.

O governador do Texas, Greg Abbott, acusou o projeto de tentar implementar a sharia e de criar um enclave exclusivamente religioso, afirmando que o empreendimento “nunca será concretizado”.

Apesar desses ataques políticos, os desenvolvedores do projeto afirmam que o plano foi concebido para ser totalmente inclusivo e acessível a pessoas de todas as origens e crenças. Eles rejeitaram as acusações como “disseminação do medo e teatro político”.

Nos últimos meses, diversos órgãos estaduais e federais — incluindo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos — realizaram investigações sobre o projeto. Nenhuma dessas apurações identificou violações ou atividades ilegais. Grupos de direitos civis argumentam que a controvérsia decorre de equívocos e de narrativas islamofóbicas.

Em meio à reação negativa, legisladores do Texas aprovaram uma lei que proíbe a discriminação religiosa em projetos de desenvolvimento semelhantes — uma medida que, segundo os desenvolvedores, não alterará a estrutura comercial nem o processo futuro de vendas de The Meadow. Algumas investigações ainda estão em andamento, enquanto os responsáveis pelo projeto ressaltam que The Meadow permanece em sua fase preliminar de concepção e planejamento.

.....................

308

Your Comment

You are replying to: .
captcha