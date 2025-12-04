Tensões crescentes sobre projeto habitacional muçulmano no Texas

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Uma proposta para desenvolver uma comunidade residencial de 400 acres, vinculada ao East Plano Islamic Center, nas proximidades de Dallas — agora conhecida como “The Meadow” — tem sido alvo de duras críticas por parte de políticos republicanos do Texas, mesmo antes de entrar na fase de licenciamento ou iniciar qualquer atividade de construção.

O governador do Texas, Greg Abbott, acusou o projeto de tentar implementar a sharia e de criar um enclave exclusivamente religioso, afirmando que o empreendimento “nunca será concretizado”.

Apesar desses ataques políticos, os desenvolvedores do projeto afirmam que o plano foi concebido para ser totalmente inclusivo e acessível a pessoas de todas as origens e crenças. Eles rejeitaram as acusações como “disseminação do medo e teatro político”.

Nos últimos meses, diversos órgãos estaduais e federais — incluindo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos — realizaram investigações sobre o projeto. Nenhuma dessas apurações identificou violações ou atividades ilegais. Grupos de direitos civis argumentam que a controvérsia decorre de equívocos e de narrativas islamofóbicas.

Em meio à reação negativa, legisladores do Texas aprovaram uma lei que proíbe a discriminação religiosa em projetos de desenvolvimento semelhantes — uma medida que, segundo os desenvolvedores, não alterará a estrutura comercial nem o processo futuro de vendas de The Meadow. Algumas investigações ainda estão em andamento, enquanto os responsáveis pelo projeto ressaltam que The Meadow permanece em sua fase preliminar de concepção e planejamento.

.....................

308