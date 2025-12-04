  1. Home
Hamas condena ataque da ocupação israelense contra civis deslocados perto do Hospital Kuwait e o classifica como crime de guerra

4 dezembro 2025 - 15:40
O Hamas condenou o ataque das forças de ocupação israelenses contra tendas que abrigavam civis deslocados nas proximidades do Hospital Kuwait, em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, qualificando-o como um “crime de guerra”. O ataque deixou vários mortos e feridos, incluindo crianças.

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Segundo a Yemen Press, em comunicado oficial, o movimento afirmou que o ataque constitui uma “violação flagrante do acordo de cessar-fogo” e responsabilizou totalmente Israel pelas graves consequências do que descreveu como uma nova escalada.

O Hamas também instou os mediadores e os países garantes a adotarem medidas imediatas para conter Israel e impedir que o regime de ocupação evite cumprir seus compromissos previstos no cessar-fogo, especialmente a obrigação de interromper os ataques contra civis, bairros residenciais e campos que abrigam pessoas deslocadas.

