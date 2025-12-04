Senhora Fátima (s.a.) — receptáculo da Wilaya e realidade da surata Al-Qadr

News ID: 1757782

Segundo as narrativas proféticas e as exegeses corânicas, Sua Excelência Fátima al-Zahra (s.a.) é o exemplo perfeito de “Lailat al-Qadr”, o receptáculo da descida da Wilayah divina e a origem da manifestação dos Imames infalíveis (a.s.). Ela é a plena manifestação das verdades divinas e a mediadora da graça de Deus para a humanidade.