Irã e Rússia reafirmam compromisso com a implementação do Acordo Estratégico Integral

No âmbito da Conferência Internacional de Paz e Confiança, realizada em Asjabad, no Turcomenistão, o presidente do Irã, Masud Pezeshkian, reuniu-se nesta sexta-feira com seu homólogo russo, Vladimir Putin, e ressaltou o elevado nível e a expansão das relações entre Teerã e Moscou.

Pezeshkian expressou sua gratidão à Rússia pelo apoio prestado ao Irã em fóruns internacionais e enfatizou que seu país está decidido a implementar plenamente o acordo integral de cooperação estratégica assinado com Moscou, com o objetivo de expandir a colaboração bilateral em setores chave.

O presidente iraniano acrescentou que as colaborações conjuntas estão avançando especialmente em áreas como energia, transporte e infraestrutura, destacando que as condições para a execução plena do corredor estratégico acordado estarão prontas antes do final do ano.

Além disso, o presidente iraniano instou a parte russa a acelerar os processos de implementação dos acordos bilaterais, a fim de consolidar os projetos acordados.

Por fim, enfatizou que não há outro caminho viável para combater o unilateralismo senão a cooperação conjunta, especialmente dentro de marcos multilaterais e organizações regionais, como a Organização de Cooperação de Xangai (OCS) e os BRICS.

