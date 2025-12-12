Chuvas destroem mais de 22 mil tendas de refugiados em Gaza

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): O diretor do Escritório de Informação do governo de Gaza, Ismail Al-Thawabta, afirmou nesta quinta-feira que a situação humanitária no enclave é extremamente grave. Segundo ele, as chuvas intensas e os impactos das tempestades destruíram completamente mais de 22 mil tendas nos campos de refugiados.

Além disso, Al-Thawabta informou que dezenas de milhares de tendas foram danificadas, e muitos itens essenciais — como cobertores térmicos e mantas — foram perdidos.

Ele acrescentou que o recente temporal Byron provocou a inundação das tendas e o alagamento das áreas ao redor nos campos de refugiados.

Atualmente, cerca de um milhão e meio de refugiados vivem em condições extremamente precárias, muitos deles abrigados em tendas deterioradas pela guerra e pelas tempestades.

O funcionário alertou ainda para o colapso de centros de abrigo temporário e para a contaminação das redes de água, dificultando o acesso a cuidados médicos e levando ao fechamento de 10 unidades móveis de saúde.

Diante desse cenário, a situação exige intervenção urgente para garantir abrigo adequado. Estima-se que Gaza precise de aproximadamente 300 mil tendas novas, embora apenas 20 mil tenham sido entregues até agora.

A agência da ONU para os refugiados palestinos, UNRWA, afirmou que as ruas inundadas e as tendas encharcadas agravam ainda mais as já precárias condições de vida.

Esse desastre ocorre em meio aos contínuos ataques do exército israelense, que destruíram infraestrutura crítica em Gaza, enquanto Tel Aviv impede a entrada de ajuda humanitária, aprofundando a crise dos refugiados.

Em outubro, o HAMAS e Israel concordaram com um cessar-fogo mediado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No entanto, o movimento palestino denunciou repetidas violações diárias e sistemáticas do acordo por parte dos soldados israelenses.

Israel tem violado o acordo ao abrir fogo contra civis palestinos, enquanto o HAMAS reafirma seu compromisso total com os termos estabelecidos e pede que os Estados Unidos pressionem Israel a cumpri-lo.

