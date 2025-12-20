MSF alerta que crianças em Gaza morrem de frio devido à escassez de ajuda humanitária

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – A MSF advertiu que o frio extremo e as condições impostas pelo bloqueio israelense estão aprofundando a catástrofe humanitária na Faixa de Gaza, onde crianças palestinas perdem a vida devido à falta de abrigo, aquecimento e acesso adequado à ajuda humanitária.

“Um bebê de 29 dias morreu no Hospital Nasser, no sul de Gaza, apenas duas horas após dar entrada na ala pediátrica apoiada pela MSF”, informou a organização, com sede em Paris, em comunicado.

A MSF acrescentou que, apesar de todos os esforços médicos, a criança não pôde ser salva e morreu em decorrência de uma hipotermia grave.

A hipotermia grave ocorre quando a temperatura corporal cai perigosamente abaixo de 28 °C. Em bebês, cuja capacidade de manter o calor é limitada, o frio extremo pode ser fatal em poucas horas, especialmente na ausência de abrigo e aquecimento adequados.

“Enquanto Gaza enfrenta fortes chuvas e tempestades severas, continua o sofrimento de centenas de milhares de palestinos que vivem em tendas improvisadas e deterioradas, sujeitas a inundações”, declarou a MSF.

Da mesma forma, a organização alertou que as intensas tempestades de inverno estão agravando as condições de vida dos deslocados, deixando muitas famílias sem abrigo seguro diante do frio e da umidade.

Por sua vez, as Nações Unidas (ONU) informaram que, embora a fome em Gaza tenha sido oficialmente declarada encerrada, uma grande parte da população continua a enfrentar grave insegurança alimentar.

O sistema de Classificação Integrada da Segurança Alimentar em Fases (IPC) indicou que, apesar de uma melhora relativa após o cessar-fogo anunciado em 10 de outubro de 2025, toda a Faixa de Gaza continua classificada em situação de emergência alimentar (Fase 4), pelo menos até meados de abril de 2026.

Segundo as projeções do IPC, entre dezembro de 2025 e abril de 2026, cerca de 1,6 milhão de pessoas continuarão a enfrentar níveis críticos de insegurança alimentar.

