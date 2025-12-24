Lições de um hadith profético; como vencer o mal com o bem?

ABNA Brasil: O Islã, religião da natureza primordial e doutrina da perfeição, não enfatiza nenhum aspecto da vida humana tanto quanto a ética. A moral não é apenas a base da formação individual e social, mas também a essência da religião e o objetivo último da missão dos profetas, especialmente do nobre Mensageiro do Islã (s). Ele disse:

«إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکَارِمَ الْأَخْلَاقِ»

(“Fui enviado apenas para aperfeiçoar as nobres virtudes morais”).

Este hadith nobre mostra claramente a posição elevada da ética no sistema de pensamento islâmico.

O lugar do hadith na explicitação dos ensinamentos

Os hadiths proféticos, como joias resplandecentes, interpretam o Alcorão Sagrado e oferecem caminhos práticos para a concretização dos ensinamentos divinos na vida cotidiana. Nesse oceano infinito de sabedoria, alguns hadiths se destacam de modo especial pela sua abrangência e profundidade conceitual. Um desses hadiths, que reúne em si o resumo das melhores virtudes deste mundo e do Outro, é a palavra luminosa do Mensageiro de Deus (s), que disse:

«اَلا اَدُلُّکُمْ عَلی خَیْرِ اَخْلاقِ الدُّنیا وَ الآخِرَةِ؟ تَصِلُ مَنْ قَطَعَکَ وَ تُعْطی مَنْ حَرَمَکَ وَتَعْـفُو عَمَّـنْ ظَلَمَکَ.»

Tradução:

“Acaso devo indicar-vos as melhores virtudes deste mundo e do Outro? É que mantenhas laços com quem rompeu contigo, concedas a quem te privou e perdoes quem te injustiçou.” (1)

Este hadith, com sua simplicidade e profundidade incomparáveis, apresenta três pilares fundamentais para alcançar a felicidade em ambos os mundos.

Explicação do hadith nobre

1. Explicação da primeira parte:

«تَصِلُ مَنْ قَطَعَکَ» – Manter laços com quem rompeu

Conceito e abrangência do ṣilat ar-raḥim:

– A definição de manter laços vai além dos parentes consanguíneos; inclui também relações humanas e sociais.

– A importância de se vincular àqueles que romperam conosco.

«وَالَّذِینَ یَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن یُوصَلَ وَیَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَیَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ» (2)

(“E aqueles que mantêm aquilo que Deus ordenou que fosse mantido, temem o seu Senhor e receiam o rigor da prestação de contas.”)

Ênfase na ordem divina de preservar os vínculos e na recompensa no Além.

Versículos de advertência sobre o rompimento de laços:

Entre eles:

«فَهَلْ عَسَیْتُمْ إِنْ تَوَلَّیْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَکُمْ» (3)

(“Acaso, se vos afastardes, não é de se esperar que semeeis corrupção na terra e rompais os laços de parentesco?”)

Referência a numerosos hadiths sobre o mérito do ṣilat ar-raḥim (prolongamento da vida, bênção no sustento, facilidade na prestação de contas).

Dimensões práticas e psicológicas:

– Formas práticas de restabelecer laços: iniciar a saudação, oferecer um presente, perguntar pelo estado do outro, visitar um doente.

– Efeitos: redução do rancor, aumento do afeto, fortalecimento das relações sociais, tranquilidade psicológica, transformação da animosidade em harmonia.

Assim, manter laços com quem rompeu é sinal de uma alma elevada e de uma fé que supera o desejo de vingança e o egoísmo.

2. Explicação da segunda parte:

«وَ تُعْطی مَنْ حَرَمَکَ» – Conceder a quem te privou

O conceito de dar além da simples caridade:

– A concessão e a generosidade não se restringem aos necessitados, mas também àqueles que nos privaram de um direito ou nos causaram dano.

– Essa virtude demonstra nobreza de caráter e superação do ressentimento e da reivindicação egoísta.

«مَّثَلُ الَّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِی کُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ یُضَاعِفُ لِمَن یَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ» (4)

(“O exemplo dos que gastam seus bens no caminho de Deus é como o de um grão que produz sete espigas, e em cada espiga há cem grãos; e Deus multiplica para quem Ele quer, e Deus é Amplo, Onisciente.”)

Ênfase na recompensa imensurável da doação e sua aplicação a essa forma específica de generosidade.

Referência a versículos que incentivam a bondade e a benevolência para com todos, inclusive aqueles que possam ter más intenções (com preservação da dignidade).

Menção a diversos hadiths sobre a virtude da generosidade e sua grande recompensa.

Dimensões práticas e efeitos:

– Formas de concessão: material, intelectual, tempo, até mesmo uma palavra gentil.

– Efeitos: eliminação da inveja, transformação da inimizade em amizade, tranquilidade interior, aumento da bênção, servir de exemplo para outros.

Assim, conceder a quem te privou é o ápice da nobreza da alma, da superação dos instintos naturais e um sinal de profunda confiança em Deus.

3. Explicação da terceira parte:

«وَتَعْـفُو عَمَّـنْ ظَلَمَکَ» – Perdoar quem te injustiçou

O conceito de perdão e força interior:

– Perdão significa abrir mão do próprio direito apesar de ter poder para se vingar.

– É o grau mais elevado da paciência e da indulgência, e sinal de poder espiritual e domínio sobre a alma instigadora.

«الَّذِینَ یُنفِقُونَ فِی السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْکَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ» (5)

(“Aqueles que gastam na prosperidade e na adversidade, reprimem a ira e perdoam as pessoas; e Deus ama os benfeitores.”)

O perdão, junto com o controle da ira e a generosidade, é atributo dos virtuosos e dos amados por Deus.

«وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِکَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ» (6)

(“E quem é paciente e perdoa — isso é, certamente, das decisões mais nobres.”)

Menção a numerosos hadiths sobre o mérito do perdão (honra, serenidade, apagamento dos pecados).

Citação de exemplos do perdão do Profeta (s) e dos Imames infalíveis (a) diante dos injustos (como a história da conquista de Meca e o perdão geral).

Dimensões práticas e efeitos:

– Como perdoar: perdão no coração, ausência de rancor, abandono da vingança, súplica em favor do injusto.

– Efeitos: paz interior, libertação do peso do rancor, ruptura do ciclo de vingança, tornar-se exemplo para a sociedade, alcançar a satisfação divina.

Diferença entre perdão e humilhação:

Esclarecimento de que o perdão é sinal de força, não de fraqueza.

4. A relação entre essas virtudes e o fato de serem «o bem deste mundo e do Outro»

As três virtudes éticas acima não apenas enchem a vida mundana de tranquilidade, afeto e bênção, como também garantem a felicidade e a salvação no Além.

Essas virtudes são uma ponte entre o mundo transitório e a eternidade.

Com a prática desses três princípios dourados proféticos — manter laços com quem rompeu, conceder a quem privou e perdoar quem injustiçou — não apenas alcançamos paz e bem-estar individual e social neste mundo, como também receberemos, no Além, uma recompensa grandiosa e uma posição elevada. Este hadith nobre é uma luz orientadora para alcançar a humanidade plena e a proximidade divina, mostrando que o caminho da salvação passa por uma ética elevada enraizada no amor e no altruísmo. Tomemos essa palavra luminosa como modelo, construamos um mundo cheio de paz e empatia e alcancemos o «bem deste mundo e do Outro».

Notas:

Tuḥaf al-ʿUqūl, p. 45 Surata Ar-Raʿd, versículo 21 Surata Muhammad, versículos 22–23 Surata Al-Baqarah, versículo 261 Surata آل عمران (Āl ʿImrān), versículo 134 Surata Ash-Shūrā, versículo 43

Sra. Firoozeh Deldari

(Pesquisadora, consultora familiar, ativista de mídia e do espaço digital)