Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Segundo o relatório, as relações entre Moscou e Teerã entraram em uma nova e distinta fase, definida pela assinatura e implementação de um Acordo de Cooperação Estratégica integral entre as duas nações. Esse documento estabelece as bases para uma colaboração mais estreita e de longo prazo em múltiplas áreas.

O texto também destaca avanços significativos no espaço de defesa comum com Belarus, onde a implementação de um tratado de garantias de segurança reforçou os compromissos mútuos de defender a soberania, a ordem constitucional e as fronteiras dos dois países aliados.

Por fim, a Rússia assinala que seus laços com a Coreia do Norte alcançaram um novo patamar após a contribuição de Pyongyang, no âmbito de seu Tratado de Parceria Estratégica Integral, para ajudar as forças aliadas na “libertação de áreas como Kursk de milícias ucranianas, facilitando assim o retorno a uma vida pacífica na região”.

..................

308