Detenção de duas pessoas na Malásia por difundir vídeo com conteúdo que zomba de muçulmanos

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – A polícia da Malásia deteve duas pessoas na cidade de Subang Jaya (no estado de Selangor, Malásia) após a divulgação de um vídeo no qual aparece um homem usando um lenço na cabeça, à maneira do hijab das mulheres muçulmanas, enquanto consome bebidas alcoólicas. O vídeo teve ampla repercussão nas redes sociais nos últimos dias e provocou protestos entre usuários da comunidade muçulmana do país.

As autoridades policiais anunciaram que os detidos são um homem de 24 anos e uma mulher de 22 anos, e que o caso está sob investigação sob as acusações de “perturbação da ordem pública e incitação a tensões religiosas”. A medida foi adotada com base nas leis relacionadas à produção e à divulgação de conteúdos ofensivos às crenças religiosas.

Esse episódio ocorre em um contexto no qual, nos últimos anos, alguns incidentes relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas e a símbolos religiosos na Malásia — como país islâmico — têm gerado sensibilidade, e o governo do país demonstra uma reação rápida e oficial diante de qualquer comportamento provocador no âmbito religioso.

