Detenção de duas pessoas na Malásia por difundir vídeo com conteúdo que zomba de muçulmanos

27 dezembro 2025 - 23:09
Segundo relatos, o salão de beleza onde ocorreu o incidente divulgou um comunicado no qual pede desculpas à população, anuncia a demissão dos dois funcionários envolvidos no caso e garante total cooperação com a polícia. A comunidade de usuários no ambiente virtual também exigiu uma postura firme diante de comportamentos que adotam um tom de zombaria em relação ao hijab e aos valores islâmicos.

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – A polícia da Malásia deteve duas pessoas na cidade de Subang Jaya (no estado de Selangor, Malásia) após a divulgação de um vídeo no qual aparece um homem usando um lenço na cabeça, à maneira do hijab das mulheres muçulmanas, enquanto consome bebidas alcoólicas. O vídeo teve ampla repercussão nas redes sociais nos últimos dias e provocou protestos entre usuários da comunidade muçulmana do país.

As autoridades policiais anunciaram que os detidos são um homem de 24 anos e uma mulher de 22 anos, e que o caso está sob investigação sob as acusações de “perturbação da ordem pública e incitação a tensões religiosas”. A medida foi adotada com base nas leis relacionadas à produção e à divulgação de conteúdos ofensivos às crenças religiosas.

Esse episódio ocorre em um contexto no qual, nos últimos anos, alguns incidentes relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas e a símbolos religiosos na Malásia — como país islâmico — têm gerado sensibilidade, e o governo do país demonstra uma reação rápida e oficial diante de qualquer comportamento provocador no âmbito religioso.

