Irã lança três satélites indígenas e se consolida entre as principais potências espaciais mundiais

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – A República Islâmica do Irã registrou um de seus marcos mais significativos na área de tecnologia espacial ao colocar com sucesso em órbita três satélites iranianos a partir do cosmódromo de Vostochny, na Rússia. A missão, realizada por meio de um veículo lançador russo Soyuz, representa um avanço estratégico na agenda aeroespacial de longo prazo do Irã e evidencia a crescente capacidade técnica do país no desenvolvimento de satélites.

De acordo com o plano do programa, os satélites operarão em uma órbita a aproximadamente 500 quilômetros acima da superfície terrestre. Essa altitude de órbita terrestre baixa é considerada ideal para aplicações de sensoriamento remoto, observação da Terra e usos baseados em dados, ao mesmo tempo em que permite comunicações de alta velocidade e uma transmissão eficiente de dados com estações terrestres em todo o país.

Hassan Salarieh, chefe da Agência Espacial Iraniana, destacou que o domínio simultâneo do Irã no projeto e na construção de satélites, nos sistemas de lançamento orbital e na infraestrutura de recepção de dados posicionou o país entre as principais potências espaciais do mundo.

Salarieh destacou que a assinatura de contratos com diversas empresas e a conclusão bem-sucedida de vários satélites projetados e fabricados integralmente no país refletem não apenas o progresso tecnológico, mas também a expansão e o ritmo crescente da indústria espacial iraniana.

Ele afirmou ainda que a incororação de atores do setor privado e de empresas baseadas no conhecimento marca o início de uma nova era econômica para a indústria espacial do Irã. Espera-se que a integração da inovação comercial com a infraestrutura apoiada pelo Estado impulsione a competitividade e gere novo valor econômico.

Ao destacar a dimensão econômica das capacidades satelitais, Salarieh explicou que os serviços de imagens e dados de satélite são capazes de gerar aplicações de alto valor agregado nos setores de agricultura, monitoramento ambiental, comunicações e segurança nacional.

Essa dinâmica, mencionou ele, garante a continuidade e a sustentabilidade financeira do setor.

Salarieh reiterou que o Irã passa agora a figurar entre os dez ou onze países capazes de desenvolver simultaneamente satélites, veículos lançadores de satélites e infraestrutura terrestre operacional.

“Esse marco coloca o Irã em uma arena global competitiva dominada por nações espaciais de longa trajetória”, acrescentou o dirigente.

Com o objetivo de manter o avanço, a Agência Espacial Iraniana busca ampliar o número e a diversidade de satélites operacionais, com novos planos em andamento para satélites avançados de telecomunicações, radar, imageamento e de classe científica. Em um contexto de intensificação da competição global, a estratégia do Irã está centrada na tecnologia indígena e no talento engenheiro nacional, segundo Salarieh.

Concluindo suas declarações, Salarieh afirmou que os satélites lançados nos últimos anos alcançaram resoluções de imagem de aproximadamente 15 metros, o que representa uma melhoria significativa nos padrões técnicos nacionais.

Ele descreveu a conquista como um reflexo do compromisso estratégico do Irã com o desenvolvimento espacial e um marco na consolidação do país como uma nação espacial capaz e confiante.

