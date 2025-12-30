Inação sobre Gaza É uma Traição aos Valores Islâmicos e Humanitários: Chefe da IUMS

Ali al-Qaradaghi disse que o sofrimento dos palestinos em Gaza, enfrentando genocídio, condições humanitárias deterioradas, frio de inverno e tempestades, mostra a indiferença da Ummah muçulmana a um povo que enfrenta morte, cerco e fome.

Ele disse que a assistência aos oprimidos é tanto um dever religioso quanto moral, e a inação equivale à traição dos valores islâmicos e humanitários.

Qaradaghi disse que cenas de tendas sendo arrancadas, inundadas pela chuva, e mulheres e crianças deixadas sem abrigo expõem a profundidade da catástrofe humanitária em Gaza.

O chefe da IUMS acrescentou que a terrível calamidade não apenas testa a paciência das vítimas, mas também avalia as posições de toda a comunidade internacional.

Ele disse ainda que os palestinos em Gaza estão experimentando opressão e agressão flagrantes, apelando às nações do mundo, governos, bem como instituições religiosas e humanitárias para assumirem suas responsabilidades e empreenderem esforços sérios para interromper os crimes em curso e oferecer alívio às vítimas.

"Hoje em dia, Gaza representa um padrão moral, refletindo a posição da Ummah e a consciência coletiva da humanidade", afirmou Qaradaghi.

Qaradaghi também expressou remorso pela crise em curso em Gaza, destacando que as repetidas violações de Israel ao acordo de cessar-fogo estão impedindo a entrega de 300.000 tendas e casas pré-fabricadas.

Condições climáticas intensas estão se somando às dificuldades enfrentadas pelos palestinos deslocados em Gaza, que suportaram bombardeios contínuos, um cerco paralisante e perdas imensas durante mais de dois anos de guerra genocida de Israel.

O regime israelense persiste em obstruir a entrada de suprimentos vitais de abrigo e ajuda na região.

Tendas frágeis foram submersas, e acampamentos improvisados foram engolidos pela lama na segunda-feira após fortes chuvas de inverno açotarem o território nos últimos dias.

No domingo, uma mulher de 30 anos perdeu a vida quando uma parede parcialmente destruída desabou sobre sua tenda no bairro de Remal, localizado a oeste da Cidade de Gaza, durante ventos fortes.

As autoridades aconselharam contra buscar refúgio em edifícios danificados; no entanto, as tendas fornecem abrigo mínimo contra as fortes chuvas e não oferecem defesa efetiva contra inundações.

Autoridades locais em Gaza relatam que pelo menos 15 indivíduos, incluindo três bebês, perderam suas vidas este mês devido à hipotermia, causada por fortes chuvas e queda de temperaturas.

Desde outubro de 2023, o exército israelense matou mais de 71.200 indivíduos, a maioria deles mulheres e crianças, e feriu mais de 171.200 outros em Gaza.

Apesar de um cessar-fogo que entrou em vigor em 10 de outubro, Israel continua a manter as passagens de Gaza fechadas e restringe a entrada de casas móveis e materiais de reconstrução.

