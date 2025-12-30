  1. Home
Irã denuncia ameaças de Trump na ONU e pede condenação unânime do Conselho de Segurança

31 dezembro 2025 - 01:36
News ID: 1768149
O embaixador do Irã junto à ONU, Amir Saeid Iravani, enviou uma carta formal ao Conselho de Segurança e ao secretário-geral, António Guterres, exigindo uma resposta contundente às recentes ameaças feitas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra Teerã, classificadas como “uma grave violação da Carta da ONU”.

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Na missiva, enviada nesta terça-feira, a República Islâmica condena veementemente o que descreve como “ameaças imprudentes” e reafirma seu “direito inerente e inalienável à legítima defesa”, em conformidade com o Artigo 51 da Carta das Nações Unidas. Iravani advertiu que o Irã exercerá esse direito “de forma decisiva e proporcional” caso sua soberania, integridade territorial ou interesses nacionais vitais sejam ameaçados por novas ações agressivas.

A carta inclui uma série de demandas específicas ao Conselho de Segurança. Em primeiro lugar, solicita que o órgão condene de forma “clara e categórica” a ameaça de uso da força por parte dos Estados Unidos como uma violação flagrante da Carta. Além disso, pede que Washington seja instado a cumprir suas obrigações no âmbito do direito internacional, cessar todas as ameaças e agir de acordo com suas responsabilidades como membro permanente do Conselho.

Por fim, o Irã exorta o Conselho de Segurança a agir “sem aplicar dois pesos e duas medidas e com determinação” para evitar uma escalada adicional da tensão. Nesse ponto, critica diretamente outro membro permanente, em clara alusão aos Estados Unidos, e seu “aliado regional”, Israel, por continuarem a agir com “impunidade e flagrante desprezo pelo direito internacional”, o que agrava a situação.

