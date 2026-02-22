“Israel” proíbe palestinos de realizarem orações do Ramadã na Mesquita de Al-Aqsa

Durante o Ramadã, centenas de milhares de muçulmanos palestinos costumam se reunir para orar no local. As autoridades israelenses disseram que limitariam a 10.000 o número de fiéis palestinos da Cisjordânia que participam das orações semanais durante o Ramadã.

O Coordenador das Atividades Governamentais de Israel (Cogat), órgão responsável pelas atividades israelenses nos territórios palestinos ocupados, afirmou que somente pessoas com mais de 50 anos ou menos de 12 anos teriam permissão para entrar na sexta-feira, após aprovação prévia do exército israelense.

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