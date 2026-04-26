Sheikh Ibrahim Zakzaky: Nome do Líder Mártir do Irã Torna-se Símbolo da Resistência

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Sheikh Ibrahim Zakzaky, líder do Movimento Islâmico da Nigéria, homenageou o líder mártir Aiatolá Sayyed Ali Khamenei como um símbolo de resistência, fé e perseverança.

Em uma sessão realizada para homenagear a elevada posição do Imam e Líder mártir, afirmou:

“Permanecemos firmes naquilo pelo qual o senhor sacrificou sua vida e não recuaremos. Permaneceremos em seu caminho até que esta religião prevaleça sobre o mundo inteiro.”

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