  1. Home
  2. serviço
  3. ÁFRICA

Sheikh Ibrahim Zakzaky: Nome do Líder Mártir do Irã Torna-se Símbolo da Resistência

27 abril 2026 - 01:38
News ID: 1806809
Sheikh Ibrahim Zakzaky: Nome do Líder Mártir do Irã Torna-se Símbolo da Resistência

Sheikh Ibrahim Zakzaky, líder do Movimento Islâmico da Nigéria, homenageou o líder mártir Aiatolá Sayyed Ali Khamenei como um símbolo de resistência, fé e firmeza.

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Sheikh Ibrahim Zakzaky, líder do Movimento Islâmico da Nigéria, homenageou o líder mártir Aiatolá Sayyed Ali Khamenei como um símbolo de resistência, fé e perseverança.

Em uma sessão realizada para homenagear a elevada posição do Imam e Líder mártir, afirmou:

“Permanecemos firmes naquilo pelo qual o senhor sacrificou sua vida e não recuaremos. Permaneceremos em seu caminho até que esta religião prevaleça sobre o mundo inteiro.”

...................

308

Contéudo Relacionado

Your Comment

You are replying to: .
captcha