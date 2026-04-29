Não importa como você se comporte, será criticado; então, o que fazer?

Agência Internacional Ahlulbayt (a.s.) – ABNA: Luqman, o Sábio, ao dar conselhos ao seu filho, disse: “Filho meu! Não prendas teu coração à aprovação, ao elogio ou à censura das pessoas, pois por mais que o ser humano se esforce para obtê-la, não alcançará o objetivo e nunca conseguirá agradar a todos.”

O filho perguntou a Luqman: – Qual é o significado de tuas palavras? Gostaria que me mostrases um exemplo, uma ação ou uma narrativa sobre isso.

Luqman sugeriu que saíssem juntos. Saíram de casa acompanhados de um burro. O pai montou no animal e o filho seguiu a pé atrás dele. No caminho, encontraram um grupo de pessoas que comentaram entre si: “Vejam só esse homem sem coração! Ele próprio monta e deixa o filho caminhando atrás. Que atitude feia!”

Luqman perguntou ao filho: – Você ouviu o que eles disseram? Criticaram o fato de eu estar montado e você a pé? O filho respondeu: – Sim!

Luqman disse: – Então, filho, agora monte você e eu seguirei a pé. O filho montou e o pai caminhou atrás. Encontraram outro grupo que disse: “Que pai ruim e que filho mal-educado! O pai não educou bem o filho, por isso o filho está montado e o pai vai a pé. O correto seria o pai montar para que seu respeito fosse preservado. E o filho é desrespeitoso porque está sendo ingrato com o pai.” Assim, ambos foram criticados por seu comportamento.

Luqman perguntou: – Ouviu o que disseram? O filho respondeu: – Sim!

Luqman continuou: – Agora vamos montar os dois juntos. Ambos montaram no burro. Pouco depois, outro grupo chegou e comentou: “Nesses dois não há sinal de misericórdia. Os dois montaram no animal e, com o peso, vão quebrar as costas dele. Seria melhor se um montasse e o outro fosse a pé.”

Luqman perguntou ao filho: – Ouviu? O filho disse: – Sim!

Luqman disse: – Agora vamos levar o animal sem carga e caminhar nós dois a pé. Deixaram o burro à frente e seguiram atrás dele caminhando. Novamente, as pessoas os criticaram por não usarem o animal.

Nesse momento, Luqman disse ao filho: – Existe algum caminho completo para conquistar a aprovação total das pessoas? Portanto, corte sua esperança na satisfação das pessoas e busque a satisfação de Deus, pois isso é fácil e a felicidade do mundo e da outra vida está justamente nisso.

Fonte: Histórias de Bihar al-Anwar, volume 2, história 77.