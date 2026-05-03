Protestos na Itália e na Espanha contra ataque israelense à Flotilha de Ajuda “Sumud” rumo a Gaza

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Manifestações foram realizadas na Itália e na Espanha em protesto contra a interceptação, por Israel, de embarcações da Flotilha Global Sumud que transportavam ajuda humanitária destinada à sitiada Faixa de Gaza.

Os protestos ocorreram no sábado, após Israel ter apreendido 22 das 58 embarcações de ajuda em águas internacionais, ao largo da Península do Peloponeso, na Grécia, na noite de quarta-feira.

Segundo os organizadores da flotilha, citados pela Al Jazeera, Israel também “sequestrou” 211 dos 400 ativistas que participavam da missão humanitária. Quase todos os detidos foram posteriormente libertados, exceto dois.

O ativista palestino com cidadania espanhola Saif Abu Keshek e o ativista brasileiro Thiago Ávila foram levados para Israel para interrogatório, segundo a Agência Anadolu.

Em Roma, manifestantes se reuniram em frente ao Ministério das Relações Exteriores da Itália em um ato de solidariedade aos ativistas da flotilha que tentaram romper o bloqueio israelense a Gaza, imposto há mais de um ano e mantido apesar do cessar-fogo anunciado no início de outubro do ano passado.

Na Espanha, a manifestação ocorreu em Barcelona, no nordeste do país, onde os protestos se concentraram em frente à sede da Comissão Europeia. Os participantes exibiram faixas com a mensagem “Stop Israel, Stop Terrorism” (Parem Israel, Parem o Terrorismo).

Agitando bandeiras palestinas, os manifestantes também pediram à União Europeia que encerre o que consideram cumplicidade com Israel.

Os manifestantes exigiram a libertação imediata dos ativistas detidos, Abu Keshek e Ávila, em meio a relatos de maus-tratos por parte de Israel.

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