Taqwa Digital: A Arte de Pausar Antes de Clicar

De acordo com a Agência Internacional de Notícias Ahlulbayt (ABNA): Hojjatoleslam Mohammad Hossein Hossein-Amin, escritor e pesquisador religioso, escreveu um texto exclusivo para a ABNA sobre as responsabilidades individuais diante das notícias e das consequências destrutivas da disseminação de boatos. Leia a seguir:

A mídia, um depósito sagrado em nossas mãos

O mundo de hoje é o mundo das comunicações instantâneas. Já não é mais necessário esperar pelo jornal da manhã para ouvir uma notícia. Cada celular é uma janela para o mundo e cada pessoa possui uma tribuna. Porém, esse poder sem precedentes, antes de ser uma facilidade, é um “depósito divino” e uma pesada responsabilidade ética colocada sobre nossos ombros. [1]

Devemos saber que, diante de Deus, seremos questionados não apenas pelas palavras que proferimos com a língua, mas também por cada mensagem que republicamos em grupos e canais. O Sagrado Alcorão afirma com clareza que os ouvidos, os olhos e o coração serão todos interrogados. Portanto, cada “like” e cada “forward” é a nossa assinatura ao pé de um conteúdo que pode gerar uma recompensa contínua ou um pecado contínuo. [2]

O ser humano crente no espaço virtual é como alguém que caminha na beira de um precipício em direção ao cume: um movimento imprudente pode facilmente fazer com que ele seja responsável por muitos direitos violados das pessoas (haqq al-nas). Considerar o espaço virtual de forma ingênua e pensar que “isso é só uma mensagem” é a maior ilusão de Satanás na era moderna. Precisamos aprender que a taqwa (piedade) é uma veste sagrada que devemos vestir não apenas sobre nossos atos e comportamentos no mundo real, mas também sobre nossas palavras e comportamentos virtuais.

Boato: Um fogo no celeiro das crenças

No texto religioso, o boato é equiparado à “disseminação de indecência” ou ao “prejuízo ao crente”. Quando uma notícia é publicada sem investigação, apenas com base em suposições, é como um fogo lançado em um celeiro de palha. O boato não é apenas uma notícia falsa — é um veneno que mata a confiança pública e rouba a tranquilidade psicológica da sociedade. [3]

O Comandante dos Fiéis, Ali (a.s.), em uma frase iluminada, diz: «Entre a verdade e a falsidade há quatro dedos… A falsidade é dizer ‘ouvi dizer’, e a verdade é dizer ‘vi’». Ou seja, apoiar-se em boatos sem certeza é pisar no caminho da falsidade e do desvio. [4]

O impacto destrutivo de um boato às vezes não é reparado nem com milhares de desmentidos. A honra derramada de uma pessoa ou o medo que se instala no coração de mães e pais por causa de um boato de segurança ou saúde é um direito das pessoas que não será perdoado tão facilmente. Disseminar boatos não é um entretenimento, mas sim tornar-se cúmplice do crime dos principais criadores de boatos e dos inimigos da sociedade.

O princípio de ouro da “verificação jornalística”: Uma barreira sólida contra a mentira

O Islã oferece uma solução sábia e definitiva contra o tsunami de boatos: investigação e verificação. O Sagrado Alcorão nos ordena que, se uma notícia chegar até nós vinda de uma pessoa não confiável, não a aceitemos imediatamente e investiguemos sobre ela: «Ó vós que credes! Se um ímpio vos trouxer uma notícia, verificai-a…» (Sura Al-Hujurat, 49:6). [5]

Esse princípio do tabyyun significa que, sempre que uma mensagem aparecer no seu celular — agressiva, sensacionalista, geradora de ansiedade ou contra a honra de alguém —, sua primeira obrigação é parar. Não podemos permitir que as emoções do momento dominem nossa racionalidade de fé. Fazer as perguntas “Qual é a fonte desta notícia?” e “Qual é o benefício para a sociedade ao compartilhar este conteúdo?” é o dever mais básico de um usuário responsável.

Se uma sociedade se equipar com a arma da investigação e da verificação de fatos, o mercado dos criadores de boatos fechará. Devemos chegar ao ponto em que, até termos certeza absoluta da veracidade de algo, nosso dedo não se dirija à opção “enviar”. Lembremos que o silêncio diante de uma notícia suspeita é muito mais valioso do que participar da disseminação de uma possível mentira. [6]

Consequências éticas e o destino dos disseminadores de boatos

No sistema ético xiita, a língua (e hoje o teclado e a caneta) é a chave do bem e do mal. Aquele que, ao disseminar um boato, humilha um crente ou fere as fileiras dos muçulmanos, será atingido pela ira divina tanto neste mundo quanto no outro. O Profeta Muhammad (s.a.a.s.) disse que quem transmite uma palavra para difamar um crente e fazê-lo cair aos olhos das pessoas, Allah o retirará de Sua proteção e o entregará à proteção de Satanás. [7]

Além do castigo no Além, os danos sociais dos boatos são inegáveis: criação de desesperança, rompimento de laços familiares, destruição do capital social e auxílio aos objetivos dos inimigos. Todos são resultados amargos da falta de cuidado no espaço virtual. Quem publica um boato, na verdade, está cravando uma faca na identidade coletiva de si mesmo e de sua sociedade.

Façamos um pacto conosco mesmos de sermos meios de verdade e esperança, e não alto-falantes de mentira e ansiedade. A limpeza do espaço virtual começa com a taqwa individual de cada um de nós. Cada mensagem é um teste divino. Que possamos passar neste exame com honra, apoiando-nos nos ensinamentos luminosos da Ahlulbayt (a.s.), e não sacrificar a honra e a segurança da sociedade por alguns likes e visualizações sem valor. [8]

Fontes e notas de rodapé (mantidas originais com tradução):