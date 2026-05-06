Vídeo: As causas das agressões do inimigo contra a autoridade do CGRI, sob a perspectiva do Líder mártir da Revolução

News ID: 1810868

Agência de Notícias AhlulBayt: No âmbito da “guerra de narrativas”, o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (CGRI), como um dos principais pilares da autoridade e da segurança do país, tem sido continuamente alvo de agressões midiáticas e políticas por parte dos inimigos. Sob a perspectiva do Líder mártir da Revolução, tais agressões têm suas raízes no papel estratégico dessa instituição na preservação da independência, no fortalecimento da dissuasão e na promoção dos objetivos da Revolução Islâmica.